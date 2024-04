Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori: la loro storia d’amore

Era il 2008 quando Robert Pattinson incantava milioni di ragazze/i portando sul grande schermo il ruolo di Edward Cullen nel primo capitolo della saga di ‘Twilight’. Il successo fu internazionale e tutti i successivi capitoli – New Moon, Eclipse e Breaking Dawn – conquistarono i botteghini di tutto il mondo e resero l’attore tra i più quotati e anche seguiti dai teen di allora. Negli anni decise di allontanarsi da quel ruolo e da quel genere di personaggi, cercando di seguire una carriera cinematografica meno palesemente ‘commerciale’. Sembra passato poco da quando il romantico vampiro mieteva “vittime” di giovani fan e, invece, il tempo passa per tutti e, nelle scorse settimane, Pattinson è diventato padre all’età di 37 anni, insieme alla compagna, Suki Waterhouse.

La storia tra Robert Pattinson e Suki Waterhouse

A marzo 2024, Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori. Nessun annuncio ufficiale da parte della coppia che, però, era stata fotografata dai paparazzi mentre spingeva una carrozzina nelle vie di Los Angeles. Nei giorni scorsi, invece, via social, la conferma con uno scatto della Waterhouse mentre tiene tra le braccia il primo figlio (anche se ancora non si sa se sia un maschio o una femmina) con la scritta “Benvenuto al mondo, angelo”. Una conferma da parte della modella che è l’unica – due due neo genitori – ad utilizzare i social. Robert Pattinson, invece, non ha nessun account personale ufficiale. Entrambi, comunque, sono molto gelosi della loro privacy e non vengono condivise fotografie di coppia nemmeno sul profilo Instagram di Suki.

Anche la loro relazione era stata mantenuta segreta da sguardi e occhi indiscreti e sono apparsi, per la prima volta insieme, sul tappeto rosso durante una sfilata nel 2022. Qualche mese dopo, sempre lei confermò la relazione in un’intervista, dando così anche un periodo preciso per l’inizio del suo legame con l’attore. Ammise: “Sono scioccata di essere così felice con qualcuno da quasi cinque anni”. E facendo un breve calcolo, apparve chiaro a tutti che la frequentazione e successiva relazione tra i due era nata nel 2018.

La notizia della gravidanza, invece, emerse pubblicamente solo a novembre dello scorso anno. Già a settembre 2023 il gossip più attento aveva iniziato a lanciare l’indiscrezione, dando Suki Waterhouse incinta del suo primo figlio. Ne seguì il silenzio da parte della coppia fino a quando, proprio a novembre, sul palco dell’evento Corona Film Festival in Messico, la donna apparve davanti ai fotografi e ai presenti mentre indossava un abito attillato che rendeva, così, ufficiale, la sua gravidanza. Fu la prima a fare autoironia, parlando del vestito: “Ho pensato di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da qualcos'altro che ho in ballo”.

A gennaio 2024, durante gli Emmy Awards, si palesò anche un fiocco rosa che, in molti, lessero come l’annuncio del sesso del bimbo che aspettava. Una femminuccia? Ma nessuna conferma dai due. Infine, il recente scatto pubblicato sui social.

E, nel futuro della coppia, ovviamente in maniera riservata e lontana da qualsiasi forma di gossip, i piani per un imminente matrimonio. Nulla è emerso sulla data o sul periodo scelto da Pattinson e dalla Waterhouse che celebreranno le nozze dopo 6 anni di relazione e il loro primo figlio (o figlia?).