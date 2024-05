Il ritratto ufficiale di re Carlo III, cosa significa la farfalla e perché l’artista ha scelto il rosso

Sta facendo ancora discutere il ritratto ufficiale di re Carlo mostrato pubblicamente qualche settimana fa. L’opera – la prima nel suo genere dall’incoronazione del monarca, avvenuta il 6 maggio 2023 – è stata realizzata dal ritrattista britannico Jonathan Yeo.

Il dipinto è stato commissionato nel 2020 per celebrare i 50 anni di Carlo come membro di una storica corporazione londinese, la Drapers’ Company. All’epoca il sovrano era ancora principe di Galles. Ma da allora le cose sono cambiate e il risultato finale, come ha spiegato lo stesso Yeo, ne ha tenuto conto. Tra i soggetti passati dell'artista figurano personalità e celebrities come David Cameron, Tony Blair, Idris Elba e Cara Delevigne.

Il colore rosso

Quando l’opera è stata svelata a Buckingham Palace direttamente dal re, ciò che ha suscitato più scalpore è stato il rosso dello sfondo, che si aggiunge all'uniforme militare delle Guardie Gallesi indossata da Carlo, ritratto mentre è seduto con la mano sulla spada.

Molti hanno criticato proprio il rosso perché ricorda sangue e sofferenza, ma storicamente è un colore associato a potere e regalità, oltre a interessi e passioni. Alla BBC l’artista ha raccontato che quando il re ha visto per la prima volta una prima parte del dipinto, inizialmente è rimasto sorpreso, ma comunque ha continuato a sorridere in segno di approvazione. Anche la regina Camilla era soddisfatta.

La farfalla

Una farfalla svolazza sulla spalla destra del monarca. La farfalla è un elemento ricorrente nelle opere d’arte, non solo per la bellezza e la leggiadria che rappresenta, ma anche perché è simbolo di trasformazione e rinascita, come ha sottolineato lo stesso Yeo.

Ha spiegato il ritrattista: “Quando ho iniziato questo progetto, Sua Maestà era ancora Sua Altezza Reale il principe di Galles e, proprio come la farfalla sulla sua spalla, questo ritratto si è evoluto man mano che il ruolo del soggetto nella nostra vita pubblica si è trasformato”.

La farfalla del quadro è in contrasto visivo con il rigore dell’uniforme militare e della spada e riporta al momento di profondo cambiamento vissuto da Carlo mentre il dipinto veniva realizzato, in seguito alla morte della madre, la compianta regina Elisabetta, e alla sua salita al trono. Ma non solo. Com’è noto, Carlo, fin dagli Anni Settanta, ha abbracciato la causa ambientalista ed è sempre stato impegnato nella sensibilizzazione e nelle iniziative a tutela della natura. Sempre l’artista ha riferito alla BBC che è stato proprio Carlo a volere inserire la farfalla nel quadro a lui dedicato.