Ristrutturare casa in estate, quali sono i lavori più adatti da fare

Ristrutturare casa durante l'estate è considerata una scelta valida: il sole, le alte temperature, le ferie dal lavoro, le giornate luminose fino a tardi, la sera, permettono di avere tempo e condizioni necessarie a fare ordine e godersi pienamente la nuova veste della propria abitazione. Anche se il periodo è ottimale per fare dei lavori entro le mura domestiche, si possono apportare delle migliorie che sono più indicate di altre, proprio in relazione a questo momento dell’anno.

Bagno e tinteggiatura

Uno degli interventi più frequenti da fare in casa in questo periodo è la ristrutturazione totale o parziale del bagno. Durante l'estate, infatti, è meno problematico rimanere senza acqua calda per alcuni giorni. Inoltre, il clima accelera la cementazione, rendendo più veloci le modifiche importanti. È il tempo ideale anche per imbiancare le pareti domestiche. La tinteggiatura si asciuga rapidamente con il caldo, e si possono lasciare porte e finestre aperte per favorire la ventilazione e far disperdere l'odore di vernice. Si può anche approfittare del momento per riverniciare infissi e ringhiere, in modo da prevenire la formazione di crepe nel legno e la comparsa di ruggine su recinzioni, cancelli e altri manufatti in ferro.

Manutenzioni

Gli esperti consigliano di effettuare il cambio o la manutenzione della caldaia durante l'estate, evitando così problemi con l'arrivo dell'autunno e del freddo. Inoltre, a parte, ovviamente, le settimane a ridosso di Ferragosto, potrebbe essere più facile trovare tecnici liberi e attendere meno tempo per l’appuntamento rispetto a quel che accade nei mesi freddi, quando aumenta la domanda di questi servizi. Parallelamente, avvicinandosi a settembre, si potrebbe eseguire una pulizia accurata di camini e stufe, anche per quel che riguarda la spazzolatura delle grate, la pulizia dei bracieri e i vetri. La pulizia della canna fumaria e del condotto della cenere, invece, vanno affidati a personale tecnico competente e qualificato. Conviene anche controllare accuratamente i tubi idraulici e procedere alle riparazioni necessarie, riuscendo così a intervenire tempestivamente e a evitare il rischio di perdite d’acqua nonché danni ingenti.

Tetto

Prima dell'arrivo delle piogge autunnali e del freddo invernale, è essenziale effettuare una verifica approfondita del tetto. Conviene dunque controllare la tenuta e l’efficienza della guaina impermeabilizzante, sostituire eventuali tegole rotte o danneggiate ed eventualmente, se si è presa una decisione in tal senso, procedere con l’installazione di pannelli solari per il fotovoltaico.

Giardinaggio

Se il giardino o la terrazza non sono ancora al top, luglio e agosto potrebbero essere i mesi ideali per recuperare il tempo perduto. Per lavori in muratura come barbecue, portici e piscine, è d’obbligo rispettare la normativa vigente. Per interventi temporanei come l’installazione di gazebo smontabili e tende da sole, invece, si può procedere autonomamente senza grosse complicazioni.

Infissi e serramenti

Cambiare gli infissi è un altro lavoro spesso rimandato. Grazie a eco-incentivi e agevolazioni, luglio è il momento perfetto per questo tipo di intervento. Gli infissi influenzano notevolmente l'efficienza energetica dell'abitazione, incidendo sui costi di climatizzazione. Montare infissi in alluminio in estate è particolarmente importante per evitare problemi legati alle variazioni di temperatura.

Consigli pratici

Come anticipato, prima di iniziare a ristrutturare la propria casa in estate o a fare dei lavori per migliorare il contesto, bisogna sempre verificare se sono necessari permessi o autorizzazioni specifici, soprattutto per quel che riguarda interventi esterni o modifiche strutturali. Vernici e cemento tendono ad asciugarsi in fretta, grazie al calore delle giornate estive, ma tinteggiatura e piccole opere vanno pianificate attentamente valutando bene i tempi per evitare problemi. Occorre anche distinguere tra ciò che si può gestire personalmente e quel che invece richiede che subentri un professionista.