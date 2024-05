Risonanza ad alto campo. Prevenzione al top a Misano

La prevenzione e la diagnosi di svariate patologie saranno più accessibili per chi abita a Misano Adriatico e dintorni. Cerba HealthCare Italia, riferimento per la diagnostica ambulatoriale e le analisi cliniche, ha inaugurato (nella foto) nel Medical Center Misano World Circuit un nuovo sistema di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, che ne affianca uno già esistente dello stesso tipo. L’unità di Radiologia raddoppia così la capacità di offrire un servizio di fondamentale importanza per la salute e la prevenzione, una tecnologia radiologica all’avanguardia che permette di fornire immagini di elevata ed accurata qualità, utili a individuare anche le più piccole anomalie e lesioni.

Il progetto ha visto impegnato il team guidato da Filippo Bertazzini, Regional Executive Officer Emilia Romagna, Marche e Toscana di Cerba HealthCare Italia, che sottolinea: "Questa iniziativa, frutto del duro lavoro e dell’impegno di tutto il team, evidenzia la determinazione di Cerba nel continuare ad investire su questo territorio e proporre quanto di meglio la tecnologia possa offrire in ambito medico, con strumenti e servizi in grado di fare la differenza per la salute delle persone. È una fonte di grande orgoglio – afferma –, non solo per me ma per tutti i nostri collaboratori che ogni giorno condividono l’impegno e la passione per realizzare i nostri progetti".