Rilancio Gherardini e sorpresa Geox. Borbonese innova

Giorni di passerelle a Milano per la fashion week dell’estate 2025 ma anche di tante presentazioni per marchi medio-piccoli e per accessori come scarpe e borse di nome e tradizione. Bella sorpresa con il rilancio di Gherardini, marchio storico della pelletteria nato a Firenze nel 1885, e ora riproposto nei suoi grandi classici rivisitati in borse al femminile da Riccardo Braccialini, licenziatario esclusivo worldwide del brand di proprietà della giapponese Itochu. ’La stilista HaWon Seo rilegge la storia dei modelli di archivio e li attualizza meravigliosamente: dalla Bellona al modello 1212, dalla famosa Piattina al monogramma della famosa G di Gherardini stampato sulle sacche Softy. Perchè le cose belle non passano mai di moda. Ammirare queste nuove proposte anche una pioniera del Made in Italy come il Cavaliere del Lavoro Carla Braccialini.

Come le borse di un altro gigante del Made in Italy, Borbonese, che al sedicesimo piano della Torre Velasca, ha presentato l’estate 2025 col tocco stilistico di Francesca Monaco e Salar Bicheranloo, coppia nella vita e nel lavoro come nuovi stilisti del brand di proprietà dell’imprenditrice romana Francesca Mambrini. Incuriosisce la ’Coquette’ morbidosa in oro e in argento e la riattualizzazione di un heritage unico in una serie di secchielli e borse costruite da ricordare.

Ma sono le passerelle che impazzano da un punto all’altro della città quelle che danno la forza internazionale alla Milano Fashion Week organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e dal suo presidente Carlo Capasa che con un lavoro diplomatico con le altre fashion week nel mondo è riuscito a strappare alla settimana di Londra quasi un giorno in più per trovare un goccio di respiro al Calendario. Massimo Alba pensa sempre a una ragazza di buona famiglia e a una signora bon ton che amano vestire con classe e con una semplicità raffinata.

Boss, colosso tedesco che sceglie da sempre Milano, scendono in pista i grandi campioni dello sport che sfilano come Matteo Berrettini ma anche David Beckham che da poco ha siglato una partnership con Boss e che ieri era in prima fila. Sfilata bella tra tanto verde e tante piante, nello spirito della tutela della natura. Molto sofisticata anche la collezione di Jil Sander disegnata dalla coppia nella vita e nel lavoro Lucie e Luke Maier anche loro affezionati e orgogliosi di partecipare alla fashion week milanese.

Molto chic gli abiti di una signora della moda come Daniela Gregis che usa tessuti meravigliosi e cotoni fantasia, stavolta con inediti abbinamenti molto luminosi di bianchi e di rosso. Scenografica la moda di Del Core, creata dal talentuoso stilista Daniel Del Core che ha voluto celebrare in passerella tutte le scienziate, professoresse e ricercatrici tra camicie bianchi e guanti di lattice: ma nel finale ecco la bella sorpresa della Venere Nera, Naomi Campbell, tutta di bianco vestita come una dea.

Grande affluenza di stampa e compratori da Geox col Presidente Mario Moretti Polegato impegnato a salutare tutti con la consueta cordialità e felice del lancio per l’estate 2025 della linea Sferica Plus, una sneaker ultraleggera e traspirante che consente di essere infilata senza toccare i lacci e restando comodamente in piedi, perché fornita di brevetto esclusivo Geox che permette ancora un prodigio. "Non si usano più le mani, non ci si china più per mettersi le scarpe!" afferma con un gran sorriso di soffisfazione lo stesso Mario Moretti Polegato.