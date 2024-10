Riki riparte da “Quanto sei bella”, il nuovo singolo dell’ex vincitore di Amici

La lunga attesa è finalmente conclusa: venerdì 18 ottobre segna il ritorno di Riki, nome d'arte di Riccardo Marcuzzo, con il nuovo singolo "Quanto sei bella" (Columbia/Sony Music), che anticipa un nuovo capitolo nella carriera dell'artista. Dopo due anni di assenza dalle scene musicali, Riki si ripresenta con un'immagine e una produzione più matura, sia nella musica che nei progetti paralleli, come il design.

Classe 1992, Riki è diventato famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi e ha raggiunto il successo nel 2017 con l'album "Perdo le parole", certificato triplo disco di platino e l'album più venduto del primo semestre di quell'anno. Un disco piaciuto a tutti, tanto che Ricky ha visto schizzare la sua popolarità anche all'estero: il grande successo di "Perdo le parole" lo ha portato a esibirsi davanti a migliaia di fan in capitali estere come Buenos Aires e Città del Messico.

Con il singolo "Quanto sei bella", Riki anticipa il suo quarto album, CASABASE, in uscita nella primavera del 2025. Questo nuovo lavoro segna un ritorno alla lavorazione musicale classica, lontana dalle tendenze attuali e caratterizzata da una cura meticolosa per i dettagli, l'uso di strumenti analogici, archi e un coro gospel. Riki si riprende così la scena, mettendo al centro la sua arte e la sua visione musicale.

La carriera

Riccardo Marcuzzo, noto come Riki, è un cantautore e designer milanese nato il 4 febbraio 1992. Fin da bambino mostra una passione per la musica e l'arte, componendo il suo primo brano a soli sette anni. Dopo il Liceo Scientifico, si laurea in design del prodotto allo IED di Milano e fonda uno studio di design, finanziando così il suo primo album autonomamente.

Nel 2016 partecipa al talent show "Amici di Maria De Filippi", arrivando in finale e vincendo nella categoria Canto. Grazie a questa esperienza firma con Sony Music nel 2017 e inizia un tour di grande successo. Pubblica tre album in studio: Perdo le Parole (2017), Mania (2018) e PopClub (2020), oltre a un album live (Live & Summer Mania). Collabora anche con artisti internazionali come i CNCO e i Reik, esibendosi in importanti eventi in Argentina e Messico.

Con oltre 350.000 copie vendute, numerosi dischi di Platino e milioni di visualizzazioni su YouTube, Riki è uno degli artisti italiani più influenti degli ultimi anni. Dopo una breve pausa e la partecipazione a Sanremo 2020, ritorna con un nuovo progetto discografico, PopClub, che unisce sperimentazione e coerenza con il suo stile passato. Negli anni successivi, si dedica anche al design, lanciando la sua lampada "Perdue".

Nel 2024, annuncia l'uscita del suo quarto album, CASABASE, prevista per la primavera 2025, anticipato dal singolo "Quanto sei bella". Con una squadra di musicisti e creativi, Riki punta a riportare l'attenzione sulla musica autentica, ispirata dalle emozioni e dal cuore, segnando un nuovo inizio nella sua carriera, più maturo e consapevole ma sempre fedele alla sua anima romantica.