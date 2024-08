Rientro post-vacanze. A scuola o a lavoro le novità di Muitomas

Muitomas – il nuovo brand lifestyle del Gruppo Esprinet che offre una gamma di articoli e oggetti di uso quotidiano contemporanei e colorati per il mondo home, beauty, travel e utility – presenta una serie di proposte perfette per il back to school e back to work, pratiche e ricche di colore. Utili e funzionali, tutti gli accessori sono pensati per portare un tocco di vivacità e organizzazione nella vita quotidiana, e alleggeriranno il ritorno alla routine.

Le lunchbox Muitomas, disponibili in due formati – large e small –, sono la soluzione ideale per una pausa pranzo pratica e colorata ovunque ci si trovi. Includono le posate, che nella versione large sono posizionate in un astuccio trasparente sul coperchio che può essere comodamente rimosso. Sono inoltre lavabili in lavatrice e riponibili nel congelatore, per garantire la massima praticità nella conservazione dei pasti. Disponibili da settembre prevedono come colorazioni l’ottanio, il verde salvia e il peach fuzz.

La tazza termica e la borraccia termica Muitomas sono invece le compagne ideali per gustare le proprie bevande preferite in ogni momento della giornata, che si tratti di un caffè mattutino ’on the go’ o di una bevanda rinfrescante. Entrambe dotate di doppia parete in acciaio, garantiscono infatti il mantenimento della temperatura desiderata fino a 12 ore per le bevande calde e 24 ore per quelle fredde. Disponibili da settembre, la tazza WBOTTLETH350 è disponibile in verde salvia, bianco e nero; la borraccia WBOTTLELC500 è disponibile in verde salvia, ottanio, peach fuzz e nero.