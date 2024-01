Ricette e consigli per alimentarsi in maniera sostenibile

Con l’inizio del 2024 è tornato ’Veganuary’, l’iniziativa a livello globale che accompagna le persone a provare un’alimentazione vegetale. Chi vuole può iscriversi al sito www.veganuary.it, selezionare la data di inizio prescelta e ricevere gratuitamente per 31 giorni ricette e consigli per provare un’alimentazione completamente vegetale, sana e gustosa. Per il quinto anno consecutivo Essere Animali è partner ufficiale per l’Italia di questa iniziativa mondiale che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 700mila persone in tutto il mondo.

Quest’anno chi si iscrive riceverà un ricettario speciale redatto da personalità del mondo dello sport, cantanti, giornalisti e creator. A 10 anni dal lancio, sono oggi milioni le persone provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo che hanno deciso, per motivi legati all’ambiente, agli animali o alla salute, di ridurre o eliminare per almeno un mese all’anno carne, pesce e derivati.

"È entusiasmante vedere come la consapevolezza dell’impatto che i sistemi alimentari hanno sul Pianeta, la nostra salute e la vita degli animali, stia crescendo", afferma Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali.