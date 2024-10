’Revenge porn’: "Un affronto profondo che segna per la vita"

Buono, solare e determinato. Si descrive così, Lorenzo Sarcinelli, attore giovane e talentuoso, già amato dal pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole. Lorenzo è tra i protagonisti della seconda stagione di Nudes, la serie tv in onda su Raiplay che, dopo avere affrontato il revenge porn come piaga nella vita di tre adolescenti, ora racconta di adulti minacciati dalla “pornografia non consensuale”.

Prodotta da BIM con Rai Fiction e diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli, Nudes 2 porta sullo schermo tre casi: Silvia ed Emilio, Michela e Francesca e Giacomo (interpretato da Lorenzo) e Luca. Rendere i personaggi e il loro relazionarsi con un tema così delicato ha richiesto grande impegno, infatti, spiega Lorenzo, "Ho cercato di non pensare alle responsabilità del progetto ma a quelle del mio personaggio. Mi sono approcciato al ruolo cercando di comprendere quali drammi potessero invaderlo, il suo rapporto con il padre e come la situazione impatta sulla famiglia. È stato un approccio attoriale condiviso con Fortunato Cervino (Luca, il padre), abbiamo lavorato molto sulla nostra connessione e sul restituire quanta più verità possibile all’interno di questa storia".

Chi è Giacomo e qual è il suo messaggio?

"È un liceale, figlio di Luca, professore di matematica allo stesso istituto e padre oppressivo. É un ragazzo con problemi emotivi legati alla rabbia e a un lutto pesante, che si approccia alla vita con un senso di ribellione dovuto a delle fragilità. Il suo messaggio è che non importano gli scontri o i momenti in cui il genitore è visto come il nemico, alla fine, davanti alle grandi difficoltà ci si unisce"

Qual è stato il momento più difficile da rendere?

"Tutta la serie è stata impegnativa, ma una scena lo è stata particolarmente. Dopo una festa in cui Giacomo si è ubriacato, dovevo restituire questo tipo di stato e al tempo stesso recitare un momento molto intimo tra lui e il padre. Fare collimare questi due elementi è stato davvero complesso".

Cosa ti lascia questa esperienza?

"Dal punto di vista umano un grandissimo ricordo e l’avere conosciuto persone meravigliose, a partire da Fortunato che mi ha aiutato tantissimo. Professionalmente, è il mio primo progetto importante da protagonista, che mi ha permesso di mettermi in gioco come attore con una storia profonda e un personaggio tridimensionale".

Perché storie come Nudes 2 sono importanti da portare sullo schermo?

"Ci sono varie ragioni, dal piacere di raccontare una storia bella, avvincente ed emozionante, al lanciare un messaggio che abbia un impatto sulla società. È importante parlare di questo tema, perché non si conoscono bene quali sono i rischi. Per chi lo subisce è una profonda umiliazione e una macchia che segna per tutta la vita. Fare una serie Tv che permette di empatizzare con personaggi che si relazionano con questa tragedia può essere di ispirazione per il pubblico".

In attesa di nuovi progetti, Lorenzo, sogna il suo futuro…

"Lavorare con costanza in ruoli interessanti, interpretare storie belle e conoscere persone belle, fare nuovi viaggi, vivere nuove vite, è questo il vero sogno della mia vita".