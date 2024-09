Dopo l’assenza, la regina Letizia di Spagna torna agli impegni pubblici

Le vacanze sono terminate da qualche settimana anche per i reali europei. Di recente, per esempio, pure la regina Letizia di Spagna, moglie di re Felipe VI di Borbone, è tornata ai suoi impegni istituzionali inaugurando il nuovo anno scolastico nel suo Paese. La sua prima tappa è stata una scuola nella provincia di Guadalajara.

Gentilezza

In quell’occasione la sovrana si è mostrata attenta nei confronti dei piccoli alunni e persino premurosa nei confronti di alcuni giornalisti presenti all’evento. Per esempio, la Ortiz si è informata sulle condizioni di un fotografo reduce da un incidente fatto da poco. Inoltre, si è interessata anche alla situazione di Gema Lendoiro, che scrive per ‘Ok Diario’ e il cui figlio è affetto da un disturbo dello spettro autistico. La regina iberica, di solito algida e distaccata, ha espresso una sensibilità inaspettata. Ma molti hanno notato che il suo volto, a tratti, era cupo e teso.

Le nozze dell’anno in Spagna

Qualche settimana fa, la Ortiz è stata la grande assente alle nozze di Victoria López-Quesada, figlioccia di re Felipe di Spagna e primogenita della principessa Cristina Isabella Maria Luisa di Borbone-Due Sicilie e di Pedro López-Quesada, che ha sposato Enrique Moreno de la Cova a Ybarra, vicino Madrid. Si trattava di un avvenimento importante per la Corona spagnola, non solo perché si è celebrato quello che è già stato definito il matrimonio iberico dell’anno.

Cognome importante

La famiglia di Victoria, infatti, è da tempo molto vicina ai Borbone. Il nonno della sposa, dell'Infante Carlos di Borbone Due Sicilie, era intimo amico del re emerito Juan Carlos. La madre Cristina è tra le più care amiche dell'Infanta Cristina. Suo padre Pedro è un amico molto stretto e di lunga data del sovrano. Victoria, inoltre, è stata damigella al matrimonio di Felipe con Letizia. López-Quesada ha indossato una preziosa tiara che appartiene ai Borbone delle Due Sicilie e fu sfoggiata anche da sua madre al proprio matrimonio. Il velo, appartenuto alla bisnonna Alice del ramo parmense dei Borbone, è stato tramandato di generazione in generazione tra le spose del suo casato.

Letizia a Parigi

Letizia, invece, ha preferito volare a Parigi, dove, in quei giorni, erano in corso le Paralimpiadi. Fonti beninformate confidano che la Ortiz non sopporta tanto le cognate e, appena può, evita le reunion familiari per dedicarsi ad altri impegni, com’è appunto accaduto di recente.

D’altro canto, la cerimonia nuziale di Victoria López-Quesada e Enrique Moreno de la Cova ha sancito la riconciliazione pubblica tra re Felipe e sua sorella Cristina dopo anni di gelo dovuti agli scandali di corruzione che hanno coinvolto la Borbone e il suo ex marito Iñaki Urdangarín. I due fratelli sono arrivati insieme all’evento, nella stessa auto, guidata da Felipe. Alle nozze di Victoria hanno partecipato anche la regina Sofia di Grecia, madre di Felipe, e l’Infanta Elena, sorella di Felipe e Cristina.