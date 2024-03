Regé-Jean Page e gli altri uomini più belli del mondo: la classifica secondo l’esperto

Ad Harley Street, a Londra, lavora un famoso chirurgo estetico. Il suo nome è Julian De Silva. Il dottor De Silva è diventato celebre non solo per i suoi interventi per migliorare l’aspetto di molte persone, famose e non, ma anche perché ha analizzato i volti di alcuni personaggi maschili famosi individuando tra loro gli uomini più belli del mondo. Il professionista, infatti, ha tirato giù una classifica speciale utilizzando in sistema di mappatura computerizzata applicata ai visi di attori, musicisti, cantanti, atleti e altri nomi noti dello showbiz.

Regé-Jean Page

Al primo posto della top ten degli uomini più belli del mondo – stilata in base al metodo del dottor De Silva – si trova l’attore Regé-Jean Page. Il grande pubblico l’ha conosciuto nella serie in costume ‘Bridgerton’, su Netflix. Lì René-Jean vestiva i panni di Simon Bassett, ovvero l’affascinante duca di Hastings. I lineamenti di Page – in particolare per quel che riguarda occhi e labbra – si avvicinerebbero al 93,65% agli ideali di bellezza in base ai criteri della mappatura facciale utilizzati dal chirurgo e che saranno spiegati più nel dettaglio a breve.

Gli altri bellissimi

Ecco la classifica completa di De Silva, proseguendo, nell’ordine, dal secondo al decimo posto:

- Chris Hemsworth (93,53%)

- Michael B Jordan (93,46%)

- Harry Styles (92,30%)

- Jude Bellingham (92,22%)

- Robert Pattison (92,15%)

- Chris Evans (91,92%)

- George Clooney (89,91%)

- Henry Golding (87,98%)

- Dwayne Johnson (86,07%).

Altri risultati

La mappatura del dottor De Silva ha consentito anche di vedere quali sono gli uomini più belli del mondo se ci si concentrasse solo su un particolare del volto. Ecco quello che è risultato:

- Naso: Robert Pattison (94,7%)

- Occhi: Harry Style (98,4%)

- Labbra: Chris Evans (98,8%)

- Mento: Harry Styles (99,7%)

- Fronte: Robert Pattinson (93,6%)

- Forma del viso: Chris Hemsworth (96%)

Sezione aurea e mappatura computerizzata

I moderni metodi di mappatura utilizzano strumenti ad alta tecnologia per studiare il viso e il corpo di un individuo, misurandone le proporzioni. Questo approccio offre più precisione soprattutto in vista di interventi chirurgici come lifting, rinoplastica e blefaroplastica. È tutta una questione di proporzioni. Il riferimento resta l’equazione matematica della sezione aurea, ideata dai greci e corrispondente al valore di 1,618, chiamato Phi. È ciò che avrebbe utilizzato anche Leonardo da Vinci per disegnare il corpo dell’uomo vitruviano. Più le proporzioni di un volto si avvicinano a Phi, più esso è considerato bello e armonioso.