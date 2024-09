Red carpet da sogno

Primo red carpet in veste d’attrice per Giulia De Lellis all’ultima Mostra del cinema di Venezia. L’influencer e imprenditrice ha presentato al Lido il cortometraggio 101%– L’amore al tempo dei social, di Rai Cinema e One More Pictures, diretto da Serena Corvaglia. "É stato come vivere un sogno ad occhi aperti – racconta –. Un’esperienza professionalmente super stimolante, tra tanti grandissimi professionisti".

Nel corto interpreta il ruolo di Teresa. Avete dei tratti in comune?

"Teresa è legatissima alle sue radici, al fratello – che dopo la morte genitori è diventato la sua unica famiglia – e agli amici. In questo siamo davvero molto simili. Lei però vive una relazione totalizzante con un uomo più grande che le influenza l’esistenza e questo è ciò che ci divide. In amore non mi sono mai fatta condizionare".

Ha dichiarato in più occasioni di provenire da una famiglia molto solida e unita. C’è qualcuno a cui sente di dovere di più?

"Non direi. I miei genitori, mia nonna – con cui sono cresciuta – le zie, sono stati ugualmente importanti. Ciascuno di loro mi ha aiutato a suo modo a diventare la persona che sono".

Lei offre un’immagine di sè forte e determinata. Non cede mai all’insicurezza?

"Da buon Capricorno sono molto centrata e so quello che voglio, ma anch’io ho fragilità e debolezze, che fatico a condividere con gli altri".

Influencer, imprenditrice e ora attrice. Come vede il suo futuro professionale?

"(sorride) Anzitutto vorrei diventare al più presto mamma che è a tutti gli effetti un lavoro. Il compito di un genitore è difficilissimo. Poi mi piacerebbe proseguire con il business legato alla mia linea beauty – che mi consente di esercitare la creatività – e con la recitazione. Un mestiere che pone di fronte a domande e chiede di cercare risposte".

Un personaggio o una storia che le piacerebbe portare sullo schermo?

"Qualcuno molto diverso da me. Teresa di 101% –. L’amore al tempo dei social per certi versi mi assomiglia. Al mio esordio ho interpretato un’ influencer, ora vorrei lanciarmi in una nuova sfida, interpretando magari un ruolo drammatico".

C’è qualcuno a cui si ispira?

"Stimo tantissimo Alessandra Mastronardi. La trovo sempre perfetta sul set e ho avuto modo di apprezzare la sua gentilezza e disponibiltà nei confronti di tutti".

Come vive i social nel privato?

"Oggi posso dire in modo sano. Ho imparato a farne buon uso, a essere meno ’compulsiva’ e a staccarmi dal cellulare quando serve. I social sono una tentazione costante, si tende a cercare di continuo la loro compagnia. È facile lasciarsi fagocitare".

Lavoro, amore, famiglia e figli. Li metta in ordine di importanza.

"La famiglia – che per me comprende amore, figli, amici e parenti – viene sicuramente al primo posto. Poi il lavoro da cui sono dipendente. Anche se, conquista recente, ho appreso l’arte di concedersi delle pause".

Cosa fa nel tempo libero?

"Cerco di stare il più possibile con le persone a cui voglio bene e che sono importanti per me. E vado in palestra".

Che rapporto ha con la sua bellezza?

"Certi giorni mi piaccio di più, altri meno, come accade più o meno a tutti. La componente femminile nella mia famiglia è predominante, quindi ho sempre trovato naturale prendermi cura di me stessa, non soltanto da un punto di vista estetico, ma ponendo attenzione anche al benessere psicofisico. Un’abitudine utilissima visto il lavoro che ho scelto"

In passato ha scalato le classifiche con il libro ’Le corna stanno bene su tutto’. Cosa pensa del tradimento?"

"È una ferita profonda che cambia per sempre chi la subisce. Credo che il successo del libro sia legato proprio al fatto che è un’esperienza dolorosa attraversata quasi da tutti".

Dopo un periodo che lei stessa ha definito difficile si dice sia finalmente serena e innamorata.

"Dopo mesi pesanti, dovuti a preoccupazioni familiari fortunamente risolte, sto vivendo sensazioni bellissime. Sensazioni che per scaramanzia, preferisco tenere ancora per me. Non voglio più sbagliare".