Recupero del sottotetto, guida definitiva alla ristrutturazione per ampliare la casa

Uno dei modi per ampliare lo spazio complessivo a disposizione in casa propria e sfruttarlo meglio consiste nella possibilità di rimettere a nuovo il sottotetto. Il termine si riferisce generalmente a uno spazio situato sotto il tetto di un edificio, tipicamente all'interno di un’abitazione privata. Questo spazio può essere utilizzato in modi diversi a seconda delle dimensioni, dell'architettura dell'edificio e delle necessità degli abitanti. Quando ci si chiede come recuperare un sottotetto, si fa riferimento a un contesto accessibile e facilmente raggiungibile. Prima di iniziare qualsiasi progetto, è bene far controllare la sicurezza strutturale del sottotetto e, all’occorrenza, ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità locali o comunque verificare che eventuali lavori possano essere eseguiti in modo regolare.

Soluzioni su misura

Se si è deciso di procedere con un rinnovamento dello spazio domestico in questione e si desidera sapere come recuperare un sottotetto abitabile, le opzioni non mancano. Basta seguire semplici accorgimenti. Ad esempio, è possibile progettare un salottino o uno studiolo destinato al lavoro. Per l’arredamento, conviene seguire la forma della copertura e far realizzare, se possibile, mobili e complementi su misura. Le aree più elevate possono essere sfruttate installando mobili a parete con scaffalature o mensole. Nelle zone con pareti più basse, è possibile posizionare cassettiere o mobiletti per riporre gli oggetti. Nel caso in cui si voglia trasformare il sottotetto agibile in una camera da letto aggiuntiva per gli ospiti, potrebbe essere opportuno collocare il letto nella parte più bassa dello spazio. C’è poi chi riesce a creare anche una cucina aggiuntiva pratica e funzionale. In questo caso, il frigorifero, le mensole e gli scaffali potrebbero occupare i punti con l’altezza maggiore, mentre nella parte inferiore è possibile collocare il piano cottura e ripiani per riporre oggetti e provviste. Occorre poi un tavolo poco ingombrante, magari una console estensibile a scomparsa, e sedie compatte.

Idee alternative

Un sottotetto potrebbe essere trasformato anche in una mini palestra personale, dotata di strumenti ginnici e attrezzature compatte e pieghevoli per esercizi cardio o pesi leggeri. Un’altra soluzione per capire come recuperare un sottotetto potrebbe essere allestire una piccola biblioteca personale, con librerie su misura alle pareti per sistemare volumi, collezioni e oggetti personali. Si potrebbe aggiungere una poltroncina o una sedia particolare e confortevole per la lettura e l’ascolto della musica. Altre idee interessanti, utili e piacevoli, se realizzabili, sono una piccola sala cinema privata per vedere film e serie Tv con i propri cari e i propri amici, e, se si hanno bambini, uno spazio ludico-didattico sicuro e divertente con tappeti imbottiti, cuscini e ceste o altri contenitori con giocattoli vari.