Quelle immersioni nei laghi ghiacciati. È un Tirolo da brividi

Nuotare in un lago freddissimo quando le temperature dell’acqua sono intorno allo zero? I più coraggiosi ci possono provare, ad esempio, nell’Hechtsee. Il lago più grande del Kufsteinerland colpisce per la sua posizione idilliaca nel cuore delle Alpi di Brandenberg ed è una vera chicca da insider, soprattutto in inverno. Oltre al paesaggio innevato, che rende la passeggiata invernale così particolare, si incontrano regolarmente bagnanti irriducibili che frequentano il lago tutto l’anno. Ad esempio il tirolese Horst Karrer, che anche in inverno nuota ogni giorno nell’Hechtsee ghiacciato rompendo il ghiaccio con una zappa. Gli imitatori coraggiosi troveranno il loro posto per nuotare nella neve e nel ghiaccio lungo le sponde del lago.

Proprio sulla riva si trova la Seearena Hechtsee, dove dopo un bagno nel ghiaccio ci si può riscaldare con una bevanda calda. Si consiglia di non fare mai il bagno da soli, ma sempre accompagnati. Si entra lentamente in acqua senza tuffarsi ed è raccomandato non prolungare l’immersione in acqua per più di due minuti. È buona norma proteggere la testa con un cappello o una cuffia senza immergerla in acqua.

L’area paesaggistica protetta di Wildmoos nella regione di Seefeld è caratterizzata da una natura incontaminata e da un panorama alpino unico. L’escursione invernale al lago Möserer See (nella foto) conduce attraverso un paesaggio bello e tranquillo e offre alcuni motivi fotografici fantastici. La superficie dell’acqua ghiacciata del lago Möserer See è fiancheggiata sulle rive da alberi innevati e, soprattutto quando c’è neve fresca, si può solo intuire che sotto la coltre di neve si nasconda un lago. Lungo il percorso vale anche la pena fare una sosta al rifugio Lottenseehütte, dove ogni giorno si possono gustare torte fatte in casa, e il sabato i Kiachl, una specialità tirolese. Esiste anche la possibilità di fare una parte del percorso con l’autobus Wildmoosbus o con il calesse trainato da cavalli.

Otto laghi tirolesi diventano piste di pattinaggio su ghiaccio particolarmente romantici nelle fredde giornate invernali. Perché da nessuna parte è più bello scivolare sui pattini che su una pista di pattinaggio su ghiaccio naturale all’aria aperta, con l’aria fredda invernale in faccia e la vista sulle montagne circostanti. Uno di questi laghi è l’idilliaco Piburger See nella parte anteriore dell’Ötztal.