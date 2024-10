Quella volta che Fonzie di ‘Happy Days’ ha incontrato Mork

Henry Winkler ha interpretato il personaggio del mitico Fonzie (Arthur Herbert Fonzarelli) nel telefilm cult ‘Happy Days’. Winkler, nello specifico, ha ricoperto quel ruolo per tutte le 11 stagioni, andate in onda, negli Stati Uniti, dal 1974 al 1984. L’attore, di recente, ha partecipato al podcast ‘Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald’, condividendo con i presentatori e il pubblico un ricordo speciale.

Provino

Winkler ha raccontato il suo primo incontro con il compianto Robin Williams, che fece un provino per lavorare in ‘Happy Days’. Nello specifico, Williams doveva diventare Mork, un alieno proveniente dal pianeta Ork. Per quella parte, a dire il vero, era già stato scelto un attore, che però poi ha abbandonato lo show, lasciando il posto vacante. La produzione aveva la necessità di rimpiazzarlo, anche se aveva difficoltà a trovare un valido sostituto. “Quando Robin venne per il provino, era mercoledì. Abbiamo iniziato lunedì mattina alle 10 sul set. Alle 9 abbiamo fatto la lettura del copione, alle 10 eravamo sul palco” ha detto Winkler. “Nessuno voleva interpretare quel ruolo”. Tuttavia successe qualcosa. “Un giovane, molto timido e molto tranquillo si presentò al direttore del casting”, ha ricordato ancora l'attore. “Quando aprì bocca, sembrava che un vulcano fosse esploso sulla scena, presso gli studi della Paramount” ha aggiunto Winkler. Nel podcast l’interprete di Fonzie ha definito Williams un vero e proprio genio.

Talento straordinario

Nel suo racconto Winkler ha continuato a parlare di quel momento e dell’impatto che Williams ebbe immediatamente sul set e sul resto del cast. Ha spiegato che la performance improvvisata e fuori dagli schemi di Williams fece capire subito a tutti che la sua interpretazione dell’alieno Mork era qualcosa di speciale. A colpire – ha proseguito l’attore – non era solo la capacità di recitare, ma la sua abilità unica di improvvisare e creare situazioni comiche inaspettate, tanto che il pubblico in studio e i membri del cast erano spesso sorpresi e incapaci di trattenere le risate. Williams – ha sottolineato Winkler – aveva un talento così straordinario che era impossibile non riconoscerlo immediatamente. “Non avevo mai visto prima niente di simile” ha detto. "Robin era capace di cambiare l’atmosfera di una stanza solo con la sua presenza. Ogni volta che parlava, faceva cose che nessuno avrebbe mai immaginato. Sapevo che era destinato a diventare una leggenda”.

‘Happy Days’

Il telefilm ‘Happy Days’, creato da Garry Marshall, era incentrato sulla figura di Richie Cunningham (Ron Howard) e sulla sua famiglia. I Cunningham vivevano a Milwaukee, nel Wisconsin, negli anni Cinquanta. Winkler interpretava Fonzie, il ragazzo rubacuori inizialmente un po’ sbandato e ribelle che alla fine diventa il migliore amico di Richie e rivela di avere un cuore d’oro. Williams, che è morto nel 2014, ha debuttato nella tuta da alieno di Mork nella puntata numero ventidue della quinta stagione. Nell'episodio, intitolato ‘My Favorite Orkan’, Richie cerca di convincere tutti di aver visto un disco volante e di essere stato intervistato da un alieno chiamato Mork, che aveva tentato di portarlo con sé sul suo pianeta.

‘Mork & Mindy’

Dopo l’apparizione di Williams in ‘Happy Days’, il personaggio di Mork divenne così popolare che Marshall decise di creare uno spin-off dedicato, intitolato ‘Mork & Mindy’, che andò in onda dal 1978 al 1982. La serie seguiva per l’appunto le avventure di Mork, alieno che veniva mandato sulla Terra per studiare il comportamento umano, e le sue avventure con Mindy (Pam Dawber), una giovane donna che lo aiuta a integrarsi nel mondo umano. Fu proprio questo show a lanciare definitivamente Robin Williams nel firmamento delle star della televisione e del cinema.

Robin Williams

La presenza di Williams in ‘Happy Days’, prima del suo successo come attore di Hollywood negli anni Ottanta e Novanta, con pellicole come ‘Good Morning, Vietnam’, ‘Risvegli’, ‘Hook’, ‘Mrs. Doubtfire’, ‘L’attimo fuggente’, ‘Will Hunting – Genio ribelle’, ‘Patch Adams’, ha segnato uno dei momenti più iconici del telefilm cult, al culmine della sua popolarità. Williams è morto suicida l'11 agosto 2014. Aveva 63 anni. È stato trovato senza vita nella sua casa in California. L’attore soffriva di gravi problemi di salute mentale.