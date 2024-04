Qualità Intimissimi. Il Premium Cotton resiste di più all’usura e ai lavaggi frequenti

Una gran serata milanese – il 4 aprile scorso – che ha visto protagonista Diletta Leotta, magnifico volto (e corpo) della televisione e delle campagne di Intimissimi Uomo. Ora presso lo store di Intimissimi Uomo in Galleria Pattari, Diletta Leotta ha svelato in anteprima al pubblico la collezione Premium Cotton. Un allestimento suggestivo ha accolto gli ospiti svelando l’Evoluzione del Cotone Intimissimi Uomo che ha in Matteo Veronesi il brand leader. Un’atmosfera che ha dato risalto alla brillantezza e all’eleganza del cotone mercerizzato, protagonista indiscusso della serata.

Diletta Leotta, 33 anni, che ha cominciato col calcio a 17 anni in Sicilia ad Antenna Sicilia (è nata a Catania) si è laureata in giurisprudenza alla Luiss a Roma e poi ha intrapreso la carriera televisiva e radiofonica che la impegna nonostante a nascita della sua piccola Aria la bimba avuta dal calciatore tedesco Loris Karius. La giornalista ha fatto la prima campagna Intimissimi Uomo nel 2019. La Collezione Premium Cotton di Intimissimi Uomo – che conta 421 negozi, 229 in Italia e 192 all’estero – non si limita all’intimo, ma comprende anche t-shirt che si possono indossare anche come sottogiacca e pigiami, con una gamma di capi che uniscono qualità, comfort e uno stile evergreen.

La lavorazione del filato, la leggerezza del tessuto e la cura dei dettagli sono i tratti distintivi di questa nuova proposta. Gli ospiti della soirèe hanno potuto vivere un’esperienza unica, incontrando Diletta Leotta, chiacchierando e scattando selfie con lei, in un evento esclusivo che ha celebrato la visione, l’impegno e la continua ricerca di fibre di qualità che contraddistinguono il brand. Il Cotone Premium, filato pregiatissimo e nuova alternativa al Filo di Scozia, rappresenta l’evoluzione tessile e qualitativa del cotone tradizionale. Il processo di mercerizzazione conferisce alla fibra un effetto perlato, lucente e riflettente, rendendo il tessuto morbido, fresco e setoso al tatto.

Oltre all’aspetto estetico il Premium Cotton offre una maggiore resistenza allo strappo e all’usura, intensificando il colore e garantendo una migliore stabilità nei processi di lavaggio. Intimissimi Uomo conferma ancora questa collezione tutta da provare la propria identità e coerenza nella ricerca di fibre adatte a ogni esigenza, garantendo ai propri clienti qualità, comfort e stile.

Eva Desiderio