Quadri, lettere e la scrivania . In vendita il mondo di Churchill

Una selezione di rarità legate a Winston Churchill (1874-1965), primo ministro del Regno Unito, è in vendita alla fiera del collezionismo “The Winter Show 2024” in corso a New York. La selezione comprende fra l’altro 25 libri rari con iscrizioni autografe di Churchill; un archivio di corrispondenza in gran parte inedito del 1916; un dipinto a olio originale di Churchill, The Entrance to the Gorge at Todhra, Marocco; l’iconico ritratto originale di Churchill realizzato a olio (foto) da Arthur Pan.

Il pezzo forte dell’esposizione è la scrivania personale proveniente dalla sua casa di Hyde Park Gate, sulla quale scrisse la sua monumentale opera La seconda guerra mondiale.