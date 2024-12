Profumi Brat e Demure: le principali tendenze del 2025

Brat e Demure sono due stili estetici che, originariamente radicati nel mondo della moda, hanno trovato terreno fertile anche sui social media, generando un ampio dibattito tra i giovani, in particolare su piattaforme come TikTok. Questi due stili si presentano come veri e propri opposti, esprimendo visioni contrastanti del modo di vestire e dell'approccio alla bellezza.

Brat e Demure a confronto

Lo stile Brat è audace, esuberante e ribelle. Chi adotta questo look non teme di essere al centro dell'attenzione, con outfit che esprimono sensualità e libertà senza remore. I capi tipici di questo stile sono minigonne, T-shirt scollate e accessori esagerati, il tutto abbinato a tonalità scure. Nel 2024 è stata la cantante britannica Charli XCX a dare come titolo al suo album proprio ‘Brat’, celebrando pienamente l’essenza di questo stile. Indossare il look omonimo significa abbracciare una personalità forte, indipendente e pronta a infrangere le convenzioni per difendere i propri ideali.

Al contrario, l'estetica Demure esalta la sobrietà e l'eleganza minimalista. In questo caso l'attenzione ai dettagli è fondamentale: gli accessori sono ridotti all’essenziale, il trucco tende a essere naturale e i vestiti sono caratterizzati da linee semplici e colori neutri. Al centro c’è il concetto del "Less is More", con una cura meticolosa nella scelta di ogni elemento, dove nulla è lasciato al caso. L'estetica Demure rifiuta gli eccessi, ricercando l'armonia e la raffinatezza discreta.

Profumi di nicchia 2025

Negli ultimi mesi, i creatori di profumi di nicchia hanno presentato fragranze sempre più sorprendenti e complesse, con composizioni olfattive sfaccettate e innovative, in linea con i due stili Brat e Demure. Per loro natura, i profumi di nicchia sono sinonimo di sperimentazione e ricerca e quindi non rientrano in una rigida classificazione. Oltretutto, ogni fragranza offre un’esperienza sensoriale unica, fatta di sfumature personali e inaspettate. Tuttavia, per un'analisi generale e creativa, si può pensare di attribuire al termine Demure quei profumi che sprigionano una scia discreta e raffinata, delicata ma al tempo stesso ricercata. Viceversa, i Brat sono audaci, catturano l'attenzione con una scia potente che non passa inosservata. Per chi cerca un profumo che non solo permetta di esprimere la propria unicità, ma che al contempo lasci un'impronta olfattiva capace di evocare un particolare stato d'animo o momento della giornata, per il 2025 non mancano novità interessanti in linea con l’una o l’altra estetica.

Profumi Brat

Come già spiegato, lo stile Brat è caratterizzato da una forte personalità e da un atteggiamento audace. I profumi che si abbinano a questo look sono intensi, provocanti e avvolgenti, con note calde e sensuali che esprimono libertà e indipendenza. Alcune fragranze caratteristiche di questo mood potrebbero essere quelli con note di ylang-ylang, orchidea, patchouli, fiori bianchi, vaniglia, vetiver, legno ambrato, ma anche pepe rosa, cannella, caffè nero, tabacco, cuoio.

Profumi Demure

Lo stile Demure celebra l'eleganza e la semplicità. I profumi associati a questo stile sono discreti, freschi e delicati, con un tocco di sobrietà e raffinatezza che non cerca mai di sopraffare, ma piuttosto di sedurre in modo sottile. Le fragranze che possono rientrare in questo contesto potrebbero essere quelle con note di rosa, peonia, gelsomino, mela, albicocca, pesca, frutti rossi come fragole e ciliegie, more, muschio ed essenze di bosco.

Errori da evitare

I profumi Brat, come quelli speziati, legnosi o orientali, essendo forti, possono essere molto intensi. Bisogna stare attenti a non metterli in quantità eccessiva. Meglio spruzzarne una piccola quantità, magari sui punti pulsanti, per una diffusione delicata ma duratura. Inoltre, per indossarli, conviene aspettare situazioni all’aperto, non ambienti chiusi o troppo affollati, e giornate o serate fresche o fredde. Se il profumo è già potente, sarebbe opportuno mantenere più sobrietà nel resto del look. Se si ha la pelle secca, un Brat potrebbe non durare a lungo, mentre su una pelle grassa può risultare ancora più intenso. Per quanto riguarda i profumi muschiati, floreali o agrumati Demure, questi sono perfetti per il giorno, ma potrebbero risultare troppo deboli per eventi serali o invernali, che richiedono fragranze più strutturate. Inoltre tendono a durare meno dei Brat, per cui occorrerebbe prediligere quelli con una buona formula di sillage che ne garantisca intensità e persistenza.