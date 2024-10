Labbra perfette, guida all’acquisto del prodotto giusto per idratarle

Le nostre labbra, costantemente esposte a fattori esterni, richiedono una cura particolare. Che si tratti di un balsamo o di uno stick idratante, con i prodotti giusti si può curare nel modo corretto questa parte delicata del viso, effettuando, al contempo, un rituale di bellezza piacevole, oltre che utile per il proprio benessere quotidiano.

Prevenzione

La pelle delle labbra è estremamente sottile e priva di ghiandole sebacee, il che le rende particolarmente soggette alla secchezza. Per proteggerle da freddo, sole e vento, è fondamentale applicare regolarmente un prodotto idratante. Anche abitudini come leccarsi le labbra o respirare con la bocca possono peggiorare la secchezza. Un altro fattore cruciale è mantenere il corpo ben idratato bevendo a sufficienza durante il giorno, quindi almeno un paio di litri d’acqua o di liquidi senza zucchero.

Come scegliere il prodotto giusto

Se si hanno labbra particolarmente secche o danneggiate, un trattamento nutriente con burro di karité o miele è la soluzione migliore, poiché aiuta a ripristinare morbidezza e idratazione. Per l'uso quotidiano, si può optare per un balsamo o uno stick labbra idratante, con una texture leggera che si scioglie immediatamente per lenire e proteggere. La scelta tra balsamo e stick dipende dalle proprie preferenze personali. I balsami hanno una consistenza più densa, si applicano con le dita e possono essere stesi in uno strato più abbondante per un’azione più intensa. Gli stick, invece, offrono una consistenza più solida e scivolosa, permettendo un’applicazione pratica e veloce, senza bisogno di toccare il prodotto, ideale per chi è spesso in movimento.

Le preferenze delle star

Sono fan dei balsami labbra Emma Stone, che ama formule idratanti e nutrienti a base di cera d’api, Kylie Jenner, che opta per formulazioni nutrienti, Rihanna, che predilige prodotti dalla texture cremosa e Beyoncé, che utilizza prodotti multiuso validi anche per altre parti di viso e corpo. Preferiscono invece gli stick Jennifer Aniston, che si affida a marchi che puntano su ingredienti naturali, Zendaya, che ne porta sempre qualcuno sui set dove recita e Lady Gaga, che ne apprezza la praticità.

Errori da evitare

È importante essere costanti nell'uso di un balsamo idratante, anche quando le labbra sembrano in buono stato, in modo da prevenirne la secchezza. La pelle della bocca è sensibile ai raggi UV e può scottarsi facilmente. Occorre dunque scegliere un prodotto specifico con protezione solare, da usare soprattutto in estate o durante le attività all’aperto. Vanno assolutamente evitati prodotti che contengono ingredienti irritanti come alcol, mentolo o fragranze artificiali, poiché possono seccare ulteriormente le labbra e causare qualche danno.