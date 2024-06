Prime Video, le serie tv in arrivo a giugno 2024

Prime Video ha reso note le novità che accompagneranno i suoi abbonati nel mese di giugno 2024. Tra debutti e ritorni molto attesi, a seguire potete leggere la guida con i titoli disponibili nelle prossime settimane e la relativa data di rilascio.

Prime Video, da “The boys 4” a “Prisma 2”

A partire dal 6 giugno sarà disponibile la seconda stagione di “Prisma”, serie tutta italiana che ha appassionato il pubblico nei mesi scorsi. Sono molti gli interrogativi rimasti aperti dopo il finale della scorsa stagione.

Che cosa accadrà nei prossimi episodi? Andrea e Marco (entrambi interpretati da Mattia Carrano), insieme a Nina, Carola, Daniele e tutti gli altri, sono pronti ad essere protagonisti di interessanti sviluppi. I giovani di Latina dovranno confrontarsi nuovamente con amori e desideri, tra segreti e incomprensioni improvvise. Come anticipa la sinossi di questa seconda parte, “Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile”.

Altra serie attesissima è la quarta stagione di “The Boys” che planerà su Prime Video con il primo episodio a partire dal 13 giugno 2024. In questo quarto capitolo, il mondo intero è sull'orlo del baratro, in seria difficoltà. Victoria Neuman si avvicina sempre più alla Casa Bianca, mentre Patriota rafforza il suo potere assoluto conquistato. Billy Butcher, intanto, ha pochi mesi di vita davanti, ha perso sia il figlio di Becca che il suo ruolo di leader dei Boys. Si ritrova con gli altri componenti della squadra stanchi e sfiniti dalle sue menzogne, con una tensione sempre più elevata e difficile da arginare e gestire. Ma la missione e il fine ultimo sono troppo importanti e dovranno trovare il modo di frenare rabbia e dissapori per unirsi tutti insieme e cercare di portare il mondo intero al salvo. A fine mese, precisamente dal 27 giugno, spazio alla storia di “My lady Jane”. Nella serie verrà ripresa e raccontata la tragica vicenda che vide protagonista Lady Jane Grey, nobildonna della dinastia dei Tudor, regina d'Inghilterra per soli nove giorni, per essere poi decapitata nel 1553. Questa è la versione originale ma, negli episodi trasmessi, tutto cambia, la giovane riesce a salvarsi da sola. E assicurano: “Questo è un racconto epico di amore vero e avventura ambientato in un universo alternativo in cui si mescolano azione, storia, fantasy, commedia, romanticismo e una storia d’amore bollente. Tenetevi forte”. Tra le serie in arrivo nel catalogo di Prime Video durante il mese di giugno, vi segnaliamo – infine – anche tre interessanti ingressi. Dal primo giugno saranno disponibili gli episodi della stagione 8 e 9 di “Naruto: Shippuden” mentre, pochi giorni dopo, dal 9 giugno, spazio per la stagione 7 di “Dragon Ball Z”.

Altra attenzione merita il debutto con gli episodi della prima stagione di “Gotham” con protagonisti Benjamin McKenzie e Donal Logue. In totale, sono state prodotte cinque stagioni della serie tv, con l’esordio avvenuto nel 2015 e l’ultimo episodio trasmesso in America nel 2019. Una produzione che merita di essere (ri)vista.