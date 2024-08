Prima assoluta. The Butterfly Equation in nome di Puccini

In prima assoluta il 24 agosto al Teatro dei Rinnovati di Siena, l’opera torna protagonista del Chigiana International Festival & Summer Academy 2014 ’Tracce’, con una nuova creazione dell’Accademia Chigiana in coproduzione con il festival austriaco MusikTheaterTage Wien 2024, realizzata in occasione del Centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. The Butterfly Equation di Thomas Cornelius Desi, opera per cinque voci di soprano, voce recitante e cinque pianoforti, è liberamente ispirata alle trame e ad alcuni dei maggiori personaggi operistici, oltre che ad episodi, persone e accadimenti della vita reale di Puccini, emersi dai suoi carteggi personali.

L’allestimento è firmato per la regia da Alessio Pizzech (nella foto) , con le proiezioni del video artista Peter Koger, i costumi di Susanna Fabbrini, il lighting design di Davide Gagliani e di Fabio Rossi, rispettivamente junior designer e tutor del GuidoLeviLab che, assieme all’Universität Mozarteum di Salisburgo collaborano alla produzione. Il team creativo si avvale inoltre della collaborazione di Giovanna Spinelli, assistente alla regia.

In scena, l’attore Giuseppe Nitti, i soprano Olena Ertus, Laura Igl, Ami Mizuno, Anja Rechberger, Laura Thaller, mentre l’orchestra è realizzata dai cinque pianoforti del Chigiana Keyboard Ensemble, che si compone dei pianisti Monaldo Braconi, Francesco De Poli, Pierluigi Di Tella, Luigi Pecchia, Danilo Tarso, che rappresentano le diverse sfaccettature della sua personalità. La direzione musicale è di Thomas Cornelius Desi. L’opera sarà replicata in settembre a Vienna, al Festival MusikTheaterTage Wien.

The Butterfly Equation immagina un ‘talent show’ di teatro musicale, dove si ricercano candidate per una Madama Butterfly.

Alessio Pizzech anticipa che il gioco che si sviluppa tra il protagonista e le 5 incarnazioni di personaggi evocati, si svolge in uno spazio scenico delimitato da 5 pianoforti: "riportano alla vita ciò che la morte ha silenziato, restituendo la voce a chi non ha potuto parlare".