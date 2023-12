“Premiata bottega di antiquariato musicale“. Arbore torna per il 70° compleanno della tv

Renzo Arbore torna in tv nel giorno del 70° anniversario della nascita della tv italiana, il 4 gennaio 2024, con una versione inedita e rinnovata di Appresso alla musica: premiata bottega di antiquariato musicale che lo porterà per 20 puntate su Rai2 il giovedì in seconda serata e in replica su Rai5 il giorno successivo.