Poliedrico Ahoi neomatik 38. Il segnatempo per tutti i giorni e ogni tipo di escursione

di Egidio Scala

Un segnatempo orologio automatico elegante, robusto e preciso, perfetto sia da indossare nella quotidianità tutti i giorni che per partire all’avventura per terra o per mare. Perché quando arriva l’onda bisogna capire cosa fare: tuffarsi dentro nei flutti o farsi trasportare? Il modo in cui si reagisce al quesito amletico è una questione di chance, stile e tempismo. Il nuovo orologio automatico di NOMOS Glashütte ha qualcosa da offrire sotto ogni aspetto.

Ahoi neomatik 38 data Atlantico infatti sa come cavalcare l’onda con stile, e non solo per via dello splendido blu intenso del suo quadrante con le caratteristiche scritte nitide di colore bianco. Grazie alla corona a vite, che presenta anche un anello di avviso rosso, è resistente all’acqua fino a 20 atmosfere. La sua cassa in acciaio inossidabile con fondello in vetro zaffiro, diametro 38,5 mm, altezza 9,9 mm, corona a vite con anello di avviso rosso.

Al suo interno ticchetta il calibro automatico DUW 6101 con meccanismo datario brevettato e Swing-System NOMOS, 42 rubini, riserva di carica di circa 42 ore. Ovviamente l’orologio è perfetto sia da indossare tutti i giorni che per l’avventura: preciso, efficiente e con una vocazione mai nascosta per il mare.

Il segnatempo Ahoi neomatik 38 data in blu Atlantico va ad affiancarsi ai modelli blu cielo e sabbia. Tutti e tre sono i primi orologi NOMOS di diametro inferiore a 40 mm a montare il calibro neomatik DUW 6101. L’anello datario è stato appositamente adattato a queste nuove casse di medie dimensioni.