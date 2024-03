Poeta belga Guy Goffette, erede di Verlaine, muore a 76 anni

Lo scrittore belga Guy Goffette, una delle voci poetiche più importanti della lingua francese contemporanea, insignito del prestigioso Prix Goncourt della poesia nel 2010, è morto all’età di 76 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo editore parigino Gallimard, dove dirigeva la collana Enfance en poésie. Nato nella Lorena belga in una famiglia di operai, Goffette aveva lasciato il Belgio per vivere a Parigi, dove ha lavorato come insegnante, libraio e editore, prima di tornare nel paese natale.

Il grande poeta francese Yves Bonnefoy (1923-2016) aveva battezzato Guy Goffette "erede di Paul Verlaine".