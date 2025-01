Pianeta vaccini. Presentato il ’Calendario per la vita 2025’

Presentata a Roma la nuova edizione del Calendario Vaccinale per la Vita 2025, documento che raccoglie tutte le evidenze scientifiche sulle vaccinazioni in grado di garantire per ogni fascia di età la promozione di un ottimale stato di salute.

Il documento, in linea con gli standard europei e redatto sulla base degli ultimi aggiornamenti della letteratura scientifica, affronta tutti gli strumenti per la prevenzione, dai vaccini contro il COVID-19 agli strumenti per combattere l’RSV, passando per i vaccini coniugati contro lo Pneumococco e quello ricombinante per l’Herpes Zoster. Sono queste le principali novità introdotte, a cui si aggiungono le nuove evidenze di efficacia dei vaccini contro l’HPV ed il richiamo all’offerta gratuita del vaccino Meningococco B in età adolescenziale.

Paolo Bonanni, docente di Igiene presso il Dipartimento di Scienze della Salute Università di Firenze e Coordinatore Scientifico del Board del Calendario Vaccinale per la Vita 2025 spiega: "L’Anagrafe Nazionale Vaccinale è in via di attivazione, soprattutto nella prima fase per quanto riguarda la popolazione pediatrica. Come Calendario per la Vita chiediamo che si faccia presto a estendere questa Anagrafe Vaccinale Nazionale alla popolazione adulta e anziana per comprendere a che punto siamo con le coperture vaccinali. Uno dei pilastri fondamentali nei programmi vaccinali è proprio la sorveglianza: avere un’Anagrafe delle persone vaccinate e non vaccinate è un punto fondamentale per poter avere un’offerta maggiormente efficace ed efficiente delle nostre politiche vaccinali".