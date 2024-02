Per i suoi 20 anni il Mufoco omaggia. Mario Giacomelli

Il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (Milano) compie i suoi primi 20 anni e li festeggia domani e domenica omaggiando il Maestro della fotografia Mario Giacomelli. In mostra, da domani fino al 19 maggio, il suo ultimo lavoro testamento ’Questo ricordo lo vorrei raccontare’ per la prima volta esposto nella sua completezza: 66 opere, oltre 400 provini con i movimenti di Giacomelli nello spazio e il suo racconto fotografico.

E ancora, riproduzioni di negativi, manoscritti, registrazioni audio e video che illustrano la sua opera e il suo pensiero, in particolare un video inedito e unico nel suo genere, amatoriale, girato dal genero nel 1997, che restituisce un Giacomelli all’opera mentre crea le fotografie di questa spettacolare serie. Alla mostra si affianca anche il libro/catalogo in uscita per Skinnerboox, curato da Katiuscia Biondi Giacomelli e dall’editore Milo Montelli.

Domenica la festa per la riapertura di ’Mufoco’ culminerà con l’evento ’Che Lotteria!’ a cura dell’artista visiva Ilaria Turba: il rito collettivo della lotteria come parte integrante di un’inedita installazione artistica che sarà donata a Mufoco e racconterà i luoghi, gli abitanti, gli immaginari di Cinisello Balsamo.