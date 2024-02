Per BigMama il podio dell’Onu

Come in La rabbia non ti basta, "credere nei propri sogni salva". Rivelazione al Festival di Sanremo, la rapper e attivista Lgbtq+ BigMama, 23 anni, ha portato il suo messaggio di uguaglianza, amore universale e di denuncia di bullismo e body shaming nell’aula dell’Assemblea Generale dell’Onu. Dall’Ariston al podio delle Nazioni Unite da cui ogni anno parlano i leader del pianeta: Marianna Mannone è intervenuta in inglese davanti a una platea di duemila liceali venuti da tutto il mondo.