Le peggiori figuracce delle star: alcuni esempi divertenti

Nonostante ufficio stampa, esperti della comunicazione e uno staff ben pagato, nemmeno le celebrità più note sono esenti dall’incappare in momenti imbarazzanti non previsti e fuori programma. Anche loro, in diverse occasioni, sono stati al centro di figuracce diventate spesso – grazie ai social – virali e condivise da milioni di persone in tutto il mondo. Ve ne riportiamo alcune che ci aiuteranno (anche) a ridimensionare le nostre.

Jennifer Lopez

Una sua clip è stata al centro di commenti divertiti da parte degli utenti sul web. La cantante stava passeggiando nella via dove sorge, ancora oggi, la casa nella quale lei aveva abitato, da piccola, insieme alle sorelle e alla famiglia. Un momento nostalgico e malinconico nel quale la star indicava l’abitazione a favor di telecamere. Fino a quando il proprietario, incuriosito, è uscito per capire cosa stesse accadendo. “Io vivevo qui quando ero bambina!” ha spiegato, dolcemente lei. Ma l’uomo le ha chiesto chi fosse. “Sono Jennifer!” ha replicato lei, senza nemmeno aggiungere il cognome visto la fama che la precede. “Jennifer… chi?” è stata la replica, al quale è seguito il “Lopez!” da parte della star. Ma no, il nuovo proprietario di casa ha continuato a chiedersi chi fosse la signora davanti alla sua proprietà.

Madonna

Era il 2015 e la cantante era ospite ai Brit Awards. Era l’occasione per promuovere il suo nuovo singolo, Living for Love. Ma mentre indossava il lungo mantello, qualcuno dei suoi ballerini ha pestato l’abito, impedendo alla cantante di continuare a camminare e facendola cadere rovinosamente a terra, all’indietro. Lei stessa ha raccontato: “Ho avuto un colpo di frusta e sbattuto la testa. Fino alle 3 del mattino mi hanno tenuto sveglia con una luce puntata negli occhi per verificare che non perdessi conoscenza. Il laccio era troppo stretto e i miei due adorabili ballerini giapponesi mi hanno praticamente strangolata e trascinata giù dal palco”. Armani, però, ha rispedito le accuse alla mittente: “Madonna è molto difficile, non oso dire quello che vorrei dire...La cappa aveva un gancio facile da aprire, ma lei ha voluto un laccio e poi non è riuscita a slacciarla con le sue manine”.

Paris Hilton

Una delle regole che tutti dovrebbero sapere e imparare fin da ragazzi è di non chiedere a una donna se sia incinta o meno, per non rischiare figuracce. Potrebbe essere una gravidanza che lei stessa vuole annunciare o semplicemente qualche chilo in più. Paris Hilton non ha seguito minimamente questa regola e, nel 2018, mentre era in Messico per aiutare economicamente alcune città colpite dal terremoto, ha deciso di inginocchiarsi, a favore di obbiettivo, per baciare la pancia di una donna del luogo, convinta che fosse incinta. Un modo (non richiesto) per “benedire” quella fortuna. Peccato che la signora non fosse affatto in dolce attesa.

John Travolta

No, non parleremo del noto “Ballo del qua qua” a Sanremo. L’attore è stato più volte al centro di alcune gaffe mentre era sul palco. Durante gli Oscar del 2014, presentò la cantante Idina Menzel come "Adele Dazeem", cosa che confuse tutti gli spettatori e la stessa cantante, celebre per aver partecipato alla colonna sonora di Frozen. L’attore, inoltre, ai VMA 2019, doveva premiare Taylor Swift, vincitrice della categoria “Video of the year” per il brano “You Need To Calm Down”. La cantante si presentò con Jade Jolie, la drag queen star di RuPaul's Drag Race, e altre star LGBTQ, volute sul palco per accettare la sua vittoria. John Travolta si voltò e, compiaciuto, allungò il premio proprio a Jade Jolie, scambiandola per la Swift.