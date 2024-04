Pedalando delicatamente tra le cantine del Syrah

Abbinare pedali e vino è sicuramente un’idea che affascina sempre di più gli enoturisti. Specialmente se c’è da scoprire un terroir del vino ancora non così famoso, benché ormai affermato tra gli appassionati: è il caso di Cortona, splendida città vivace e ricca di cultura fin dalle sue radici etrusche, e oggi capitale del Syrah in Toscana.

I pedali più ’fogati’ si danno appuntamento proprio oggi, domenica 7 aprile, sui due impegnativi percorsi della ’Granfondo del Syrah’; ma c’è per tutti la possibilità di emularli, perché le tracce di quei percorsi sono reperibili online, e consentono di salire fino ai mille metri dell’Alta di Sant’Egidio e di Monte Spino attraverso boschi splendidi e scorci mozzafiato.

Per tutti gli altri visitatori, ci sono le bellezze della città, e in bicicletta tour per le cantine del Syrah, o le gite fino a Foiano della Chiana, a Castiglion Fiorentino e magari anche fino al Lago Trasimeno.