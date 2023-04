Pechino Express, eliminata a sorpresa Giorgia Soleri

Roma, 27 aprile 2023 – Cambogia amara per Giorgia Soleri, eliminata a sorpresa giovedì sera nell’ottava puntata di Pechino Express in onda su Sky, in coppia con Federica Fabrizio/Federpippi, alias "Le attiviste". A decretare la loro uscita la sentenza della coppia di "amici" delle due ragazze, i "Novelli sposi" Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno scelto di candidare loro all'eliminazione, "salvando" gli altri concorrenti con cui hanno creato una sorta di alleanza Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardo ("I siculi").

Giorgia e Fede escono comunque a testa alta: Giorgia, poetessa e fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha ribadito che per lei l'impresa più importante è stata quella di dimostrare di aver superato i limiti fisici delle sette malattie croniche di cui soffre; Federica, dal canto suo, ha infuso in tutto il reality show la sua verità di amica/sorella di Giorgia, non cedendo mai a recriminazioni o scontri con la ragazza anche quando le sue prestazioni erano invalidate dai dolori, anzi, aiutandola sempre. E ha anche dato una discreta lezione di "fair play" politicamente corretto al giovane Costacurta nella puntata in cui i due si sono ritrovati in missione insieme, tirando fuori dal figlio della Colombari la parte migliore di sé.

Alla fine dell’ottava tappa dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia restano dunque in gioco quattro coppie, verso la semifinale: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo americani”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I siculi”.

Nella sfida di giovedì sono partiti tra il traffico e gli affollati mercati della capitale Phnom Penh per scendere giù fino al mare e affrontare una “pungente” prova nel centro costiero di Kep. L’itinerario poi è proseguito verso nord, fino a Kampong Speu, dove i viaggiatori si sono dovuti sottoporre all’insindacabile giudizio di Enzo Miccio che si è calato nei panni di fashion guru durante una missione molto “stilosa”, prima di affrettarsi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo per poter partecipare alla Prova Vantaggio vinta dai "Novelli sposi" all'ultimo duello con "Gli Italo americani" .

Momento di commozione quando alle coppie sono state recapitate le lettere di incoraggiamento inviate dai loro genitori; momento top, la tenerezza della moglie di Schillaci per la bambina cambogiana che li ha aiutati nel loro soggiorno: "Le compro un biglietto aereo e la invitiamo a Palermo da noi". Momento frecciata: il "malus" dato dai "Novelli sposi" alle "Mediterranee": mai andare all'attacco di Federica Pellegrini.