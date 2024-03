Sfilata Stella McCartney, in prima fila papà Sir Paul e Ringo Starr

Parigi, 4 marzo 2024 - La “sacra famiglia” dei Beatles si è riunita oggi per la sfilata del prossimo inverno di Stella McCartney, la stilista che per prima e con maggiore serietà ha intrapreso e portato ai massimi livelli la strada della sostenibilità della moda tanto che, per esempio, negli abiti presentati oggi nella serra del Parc Citroen ci sono il 90% di possibilità di essere biodegradabili. Ed ecco in prima fila papà Sir Paul McCartney con basette imbiancate e accanto a lui sorridentissimo Ringo Starr con la moglie sempre bella Barbara Bach (che ha incredibilmente 77 anni, sposata nel 1981).

Due miti viventi della musica in un momento privato e di gioia: Sir Paul non manca quasi mai dalla figlia Stella e stavolta si è portato dietro gli amici Starr. A pochi posti da loro c’è Charlotte Rampling, capello cortissimo e severo cappotto nero. A chiudere il bel defilè c’è Natalia Vodianova, la modella russa col viso d’angelo e senza trucco, che ha sposato Antoine Arnault uno dei eredi del Gruppo LVMH schierato in forze anche con i manager Toni Belloni e Michael Burke. Stella ha la maggioranza del suo brand, LVMH ha importante partecipazione.

Natalia Vodianova sfila per Stella McCartney

Molto ammirata la collezione che inneggia anche questa volta al potere delle donne, seducenti anche con un tailleur pantaloni over e le spalle imbottite. Bella la maglieria con pellicce e abiti di lana bianchi, turchese, rosso, nero, lunghi fino a terra i cappotti e anche il trench di finto coccodrillo come l’ecopelliccia rosa petalo. Tessuti maschili per il giorno sempre in tailleur rigoroso e serate con miniabiti d’argento scintillanti e schiene nude.