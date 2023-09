La patatina più piccante al mondo: l’assaggio di Fedez e Cattelan

Roma, 5 settembre 2023 – Sarebbe stata una sfida su TikTok, la cosiddetta One Chip Challenge, a portare alla morte il quattordicenne Harris Wolobah, studente del secondo anno della Doherty Memorial High School del Massachusetts. Una sfida, proprio a base di patatine al Carolina Reaper, il peperoncino più piccante al mondo, aveva coinvolto lo scorso febbraio anche Alessandro Cattelan e Fedez nel corso del programma Stasera c'è Cattelan in onda su Rai 2 in seconda serata.

Cattelan e Fedez challenge la patatina più piccante

L’intervista “Hot Ones”

La sfida tv tra Fedez e Catelan prendeva spunto dalla tendenza degli show americani di fare interviste in stile “Hot Ones”, durante le quali ospite e conduttore assaggiano diverse tipologie di salse piccanti. Il rapper dopo aver ingerito la patatina di tortilla piccante era rimasto in silenzio per diversi istanti prima di commentare tra le lacrime: “Un’esperienza terribile, raga non avete idea di cosa sia questa roba”. Mentre Cattelan dopo l’assaggio aveva detto preoccupato ai tecnici: “Ho un problema: se respiro fa male”. "Sembra di fare una fel… a Satana", ha esclamato poi Fedez cercando di ironizzare ma in visibilmente in difficoltà. Lacrime ininterrotte anche sul volto di Cattelan, che ha cercato faticosamente di chiudere l'intervista bevendo compulsivamente latte. “Mi gira la testa”, ha detto il presentatore in chiusura. Il latte rispetto all'acqua, grazie alla caseina, elimina completamente e rapidamente dalla nostra cavità orale la terribile capsicina.

One Chip Challenge

La sfida “One Chip Challenge” è diventata virale da tempo sui social media. Consiste nel resistere più a lungo possibile, dopo avere ingerito la patatina, prima di ingerire qualsiasi altro cibo o bevanda. L'azienda produttrice Paqui, sul suo sito web, segnala che quelle patatine sono adatte solo agli adulti e che mangiarle potrebbe avere effetti avversi sulla salute.