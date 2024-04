Da Hollywood ai Windsor, le parentele tra vip e reali che non ti aspetti

Nel mondo dello star system ci sono dei legami di parentela tra celebrities che molti ancora ignorano e non si aspetterebbero. Eppure tanti attori tra i più famosi sono connessi da un vincolo di parentela – più o meno lontana – con colleghi e persino con membri della famiglia reale inglese. Ecco qualche esempio tra i più noti.

Cognati

Tutti si ricordano Emily Blunt e Stanley Tucci ne ‘Il Diavolo Veste Prada’, dove lei era Emily, assistente perennemente sull’orlo di una crisi di nervi nell’ufficio dell’algida Miranda Priestly (Meryl Streep) e lui era Nigel, uno dei più fidati collaboratori della temuta direttrice. Blunt e Tucci sono diventati amici. Nel 2010 lei ha sposato John Krasinski. Tra gli invitati al loro matrimonio c’era anche Tucci. Il ricevimento nuziale è stato galeotto tra Stanley e la sorella di Emily, Felicity, che è diventata sua moglie solo due anni dopo.

E che dire di Jake Gyllenhaal e Peter Sarsgaard, altri cognati famosi. Peter, infatti, è sposato con la sorella di Jake, Maggie Gyllenhaal. Un’altra famiglia piena di attori!

Zii e nipoti

Julia Roberts ed Emma Roberts, oltre a essere due attrici, sono zia e nipote. La seconda, infatti, è figlia di Eric Roberts, fratello dell’indimenticabile ‘Pretty Woman’, e di Kelly Cunningham.

Nicolas Cage (all’anagrafe, Nicolas Coppola) è cugino di primo grado dell'attrice e regista Sofia Coppola e dunque nipote del padre di Sofia, il celebre director Francis Ford Coppola.

Trio sorprendente

Se si nominano Justin Bieber, Avril Lavigne e Ryan Gosling cosa può venire in mente? Probabilmente i successi discografici dei primi due (rispettivamente ‘Stay’, ‘Baby’, ‘Sorry’ e ‘Complicated’, ‘Sk8er Boi’ e ‘Girlfriend’) e quelli cinematografici del terzo (come ‘Drive’, ‘La La Land’, ‘Barbie’). Ma Bieber, qualche tempo fa, attraverso il sito web ‘Ancestry’ che analizza gli alberi genealogici delle persone, ha scoperto qualcosa in più che unisce il trio: Justin, infatti, sarebbe cugino di dodicesimo grado della Lavigne e di undicesimo grado di Gosling.

Il cantante, inoltre, avrebbe qualche ramo genealogico in comune anche con Beyoncé, che a sua volta ha qualche avo vissuto secoli e secoli fa in comune con Madonna.

Madrine e padrini

Per il loro figlio Romeo, nato nel 2002, David e Victoria Beckham hanno scelto come madrina Elizabeth Hurley. Nello stesso anno, l’attrice ha avuto il figlio Damian Hurley dall’uomo d’affare Steve Bing (morto suicida nel 2020). Come padrino, la Hurley ha voluto il suo ex Hugh Grant, con il quale ha avuto una storia di 13 anni, dal 1987 al 2000.

La figlia di Michael Jackson e Deborah Rowe, Paris, ha avuto per madrina Elizabeth Taylor e per padrino Macaulay Culkin, l’ex enfant prodige di ‘Mamma ho perso l’aereo’.

Coco Arquette, figlia di Courtney Cox e dell’ex marito David Arquette, è la figlioccia di Jennifer Aniston, rimasta molto amica di Courtney dai tempi di Rachel e Monica di ‘Friends’.

Royal Family

L’attore Ralph Fiennes è cugino di ottavo grado di re Carlo III. Quest’ultimo, tramite la bisnonna, Mary di Teck, consorte di Giorgio V, risulta imparentato con Vlad l’Impalatore, il leggendario Dracula. Lo stesso sovrano ha scherzato più volte su questa ascendenza e ha sempre sottolineato il suo legame con la Romania e la Transilvania.

La regina consorte Camilla è legata in qualche modo a mezza Hollywood: Madonna, Angelina Jolie, il già citato Bieber e Celine Dion sono tutti cugini alla lontana, dal nono grado in su, tramite la figura di Zacharie Cloutier, un operaio francese che, nel Seicento, si è trasferito dall’Europa al Canada con la moglie Madeleine.

Le due sorelle Dakota e Elle Fanning – secondo quanto ha dichiarato un esperto della rivista ‘Ancestry’ al magazine ‘People’ – sarebbero cugine di ventunesimo grado di Catherine Middleton, attuale principessa del Galles.