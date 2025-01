Panini gourmet in altissima quota. Pescaria a Courmayeur

Un menù speciale pensato per la montagna, ideale per un insolito après-ski: ’Pescaria’, nella sua formula definita ’Unusual Kitchen’ ha aperto a Courmayeur ospite dei locali di ’The Outsider Courmayeur’. Con 100 posti a sedere tra veranda e una stanza interna, il rifugio di montagna con cucina di mare firmato ’Pescaria’ propone un menù unico pensato appositamente dallo chef Peppe Guida che per la prima volta nella storia del brand accoglie prodotti a base di carne per incontrare le necessità degli ospiti, ma sempre in chiave Pescaria. Così, insieme al celebre panino con tonno, con polpo o gamberoni, ecco le ricette con wurstel di suino nero e il burger valdostano.

"Abbiamo aperto il primo di una (spero) lunga serie di popup invernali ed estivi temporanei che ci vedranno nelle località più cool italiane ed estere nei prossimi anni. Ci arriviamo con un’offerta ’unusual’ che sono certo rappresenterà una piacevole novità anche per i clienti di The Outsider", commenta Leonardo Volpicella, amministratore delegato Pescaria.

Oltre ai grandi classici di Pescaria, in menù ci saranno piatti e panini che omaggiano i sapori tipici montani, come il ’Guanciale Cheese Burger’, con burger valdostano, guanciale croccante, fontina d’alpeggio, pomodoro fresco e maio al cappero, e i toast, tra cui quello con pane di Altamura, prosciutto cotto all’acqua di mare e fontina valdostana. Immancabili i taralli pugliesi serviti con salsiccia artigianale di suino e formaggio vaccino o con polpo arrosto piccante e fonduta, o ancora con fiordilatte affumicato e olive.

In alta quota anche i panini con il pesce: dal best seller con gamberoni al ghiaccio, melanzana al forno, fiordilatte, guanciale croccante, chips di patate, rucola fresca, salsa artigianale con ketchup e maio al panino ispirato alla ricetta della parmigiana o quello con filetto di tonno alla piastra, crema di zucca arrosto al dragoncello, filetto lardellato.

Pescaria a Courmayeur è aperto ogni giorno, salvo maltempo, dalle 11 alle 18 (weekend Apres Ski dalle 15.30) fino al 31 marzo.