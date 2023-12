Panigale 2023 Replica per un anno al top

Le Panigale 2023 Replica celebrano un anno formidabile per la Ducati. Perché per la Casa di Borgo Panigale quello che sta per chiudersi è stato davvero un anno da sogno. Le moto omaggiano la conquista dei titoli MotoGP, WorldSBK e WorldSSP con la realizzazione di cinque Panigale davvero da collezione, naturalmente ispirate alle DesmosediciGP di Bagnaia, Martín e Bezzecchi, alla Panigale V4 R di Bautista così come alla Panigale V2 di Bulega.

f.f.