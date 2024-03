Palette ’Spring Vibes’ per viso e occhi

La palette ’Spring Vibes’ viso e occhi di Rougj per Liu Jo cattura le caratteristiche dei colori della stagione della primavera grazie a sottotoni caldi con contrasti e intensità alti. Le tonalità vivaci, brillanti e luminose sono in grado di esaltare l’incarnato e i lineamenti dei soggetti appartenenti a questa stagione. I colori permettono di realizzare sia un look veloce e semplice da indossare, ideale per tutti i giorni, sia un make-up più intenso e d’effetto perfetto per la sera.