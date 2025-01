Padre Benanti esplora le “Intelligenze“

"Un programma sull’intelligenza artificiale, fatto ancora dagli umani". In una battuta che è anche una chiave di lettura, padre Paolo Benanti, teologo e docente di etica delle tecnologie, sintetizza il suo Intelligenze, il nuovo programma di Rai Cultura in tre puntate dedicato all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni nella vita quotidiana, in onda il lunedì da oggi (ore 22) su Rai Scuola e il giovedì in terza serata su Rai3. Intelligenze – spiega Benanti, che lo firma insieme a Riccardo Lanzidei, Riccardo Mazzon e Gino Roncaglia con Maria Letizia Tega – "vuole offrire un punto di vista plurale ed etico sul tipo di trasformazione che le intelligenze artificiali stanno introducendo nella nostra società. Non si tratta semplicemente di un qualcosa di tecnologico, non è qualcosa che è semplicemente sociale, ma richiede un approccio filosofico e anche spirituale".

Un approccio che il programma affida anche a interviste e contributi di esperti di diversa estrazione, tra i quali Mario Tozzi, Barbara Gallavotti, Michele Mirabella, Giulio Maira, Maurizio Ferraris, Emma Galeotti, Marco Trombetti e Marco Bentivogli.

Per ogni tema vengono affrontate luci e ombre dell’intelligenza artificiale, a partire dalla medicina: "Dal momento stesso in cui un’intelligenza artificiale – spiega Benanti – sembra poter fare meglio il lavoro di quanto facciano i dottori, è giusto surrogare quello che prima faceva un uomo con una macchina? È giusto affidarsi a scelte che non sempre sanno essere spiegabili o giustificabili? Fino a dove può arrivare l’idea di guadagno, di efficientamento, rispetto a quei diritti fondamentali che sono la cura e la tutela delle persone? Sono domande che proveremo ad affrontare in un percorso che mette al centro la persona e il suo diritto alla vita".

Nelle puntate successive, poi, obiettivo sul mondo del lavoro, tra nuove opportunità e disoccupazione tecnologica; e sull’ambiente.