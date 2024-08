Orsa KJ1 abbattuta, l’omaggio dell’artista Ozmo

La mamma orsa KJ1 al centro di un'opera d'arte. A realizzarla è stato lo street artist Ozmo, che ha scelto di presentare la sua nuova installazione nel cuore delle Alpi trentine. Al centro della nuova opera pubblica provocatoria ci sono proprio l’orsa recentemente abbattuta nonostante i numerosi appelli e l'emergenza sempre più pressante della coesistenza tra esseri umani e fauna selvatica in Italia.

L'opera raffigura un'orsa imponente e triste, con un’aureola che guarda dritto l'osservatore mentre regge un cartello che recita ‘Siamo Bestie’. Questo semplice messaggio offre una riflessione sulla complessità e l'ambiguità della relazione tra uomo e natura. La frase può essere letta come una critica alla brutalità umana verso gli animali, e come un invito a riflettere su chi sono veramente le "bestie" in questo contesto, gli animali selvaggi si comportano semplicemente da animali selvaggi, e non possono essere colpevolizzati per questo.

L'opera dello street artist Ozmo dedicato all'orsa KJ1

"Attraverso quest'opera, vorrei far riflettere sulle contraddizioni nella nostra percezione degli animali selvaggi. Credo che l'arte non deve solo essere carina o consolatoria o decorativa, ma deve anche provocare e stimolare una riflessione che porti ad un cambiamento in meglio – afferma Ozmo -. Dovremmo interrogarci se l'emergenza rappresentata dalla fauna selvatica in Italia sia risolvibile con l'abbattimento o se esistono modi più strategici e lungimiranti per affrontarla”.