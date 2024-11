Ötztal, emozioni in quota. Avventure per grandi e piccini. Che sciate sui ghiacciai alpini

La valle più lunga del Tirolo e a pochi passi dall’Italia è pronta per l’avvio della stagione sciistica 2024/25. Due eventi di Coppa del Mondo, neve garantita al 100% grazie all’altitudine e la partenza congiunta dei due comprensori sciistici di Sölden e Gurgl fanno dell’Ötztal il “place to be” fin dal primo minuto dell’inverno. Un totale di sei comprensori sciistici con 363 chilometri di piste e 90 impianti di risalita garantiscono una grande varietà. Non mancano attività tranquille come l’esperienza lenta in mezzo alla natura a Vent, Gries e Niederthai.

L’Ötztal Superskipass permette di raggiungere piste fino a 3.340 metri. Fino a maggio la neve è garantita e il divertimento sugli sci è assicurato. Moderni impianti, luoghi spettacolari e un’ampia scelta di alloggi, da quelli per famiglie a quelli a 5 stelle, garantiscono un’infrastruttura eccellente. Lontano dalle piste, gli amanti della montagna invernale in Ötztal possono attivarsi e rilassarsi secondo i propri ritmi con lo sci di fondo, le ciaspolate e le escursioni invernali, lo slittino e lo sci alpinismo.

Il comprensorio sciistico Hochoetz nell’alta valle dell’Ötztal è considerato uno dei dieci migliori d’Austria con una media di 71 giorni di sole durante la stagione invernale. Le piste con neve sicura fino a 2.272 metri hanno il marchio di qualità delle piste tirolesi. Lo skipass giornaliero comprende anche la vicina Kühtai, con altri 90 chilometri di piste e 27 impianti di risalita. Molte le proposte con corsi sumisura per principianti e famiglie. Offerte speciali dal 7 dicembre al 15 dicembre: skipass da 3 giorni al prezzo di 2 e skipass da 6 giorni al prezzo di 4, nonché sconto del 10% sui biglietti singoli. Corsi di sci: durante le Settimane Happy Family (7 - 21 dicembre 2024, 11 - 25 gennaio 2025, 22 marzo - 5 aprile 2025) skipass, corsi di sci e assistenza bambini sono gratuiti.

Sölden apre la stagione invernale con 144 chilometri di piste, 31 impianti di risalita, due ghiacciai e a quota tremila con le piattaforme panoramiche BIG3. L’altitudine compresa tra 1.350 e 3.340 metri e un moderno sistema di innevamento artificiale garantiscono sempre le migliori condizioni.Gli impianti di grande capienza di Giggijoch e Gaislachkoglbahnen forniscono un rapido accesso alle piste. Sölden è l’unico comprensorio sciistico d’Austria con tre cime da tremila metri raggiungibili con la funivia. Soprattutto il Gaislachkogl offre esperienze uniche con l’ice Q, il ristorante pluripremiato più alto dell’Austria e il mondo avventuroso di James Bond 007 Elements.

Denominata il “Diamante delle Alpi” Gurgl offre un comprensorio sciistico premium con hotel e ristoranti raffinati e un flair internazionale. Grazie ad un’altitudine con neve sicura compresa tra 1.800 e 3.030 metri, gli appassionati di sport invernali trovano 112 chilometri di piste e 25 impianti di risalita, circondati da imponenti tremila.

Violetta De Nicolais