Osvaldo, la nuova sfida dell’ex campione: “Soffro di depressione e dipendenze, mi sto curando”

Bologna, 14 marzo 2024 – Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore di Roma, Inter e Juventus, ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui racconta il suo periodo di depressione, che lo ha portato ad abusare di alcol e droghe. “Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo dalle mani e volevo condividerlo con voi. Sto seguendo un percorso psichiatrico e mi sto curando – racconta – Soffro di mancanza di autostima, depressione, molte volte cado nell'autodistruzione e nelle dipendenze, vivo solo chiuso in casa, non esco mai e non è produttivo per la mia vita”.

Questo è lo sfogo dell’ex calciatore italo argentino, che ha ammesso di aver perso il legame con la vita e la famiglia.

In particolare si rivolge e chiede scusa alla ex compagna Daniela Ballester, figura fondamentale per lui in questo periodo buio. Osvaldo aggiunge di “voler uscire e andare avanti”: “Non ho un lavoro stabile, non ho entrate, e i soldi sono sempre meno. Quello che mi importa di più è che mi sto impoverendo nell'anima – continua l’ex calciatore – Sono sempre stato un buon amico, compagno, padre, questo video è per farvi capire e che sono in una situazione che non posso controllare e che è molto triste”. Conclude chiedendo scusa ai suoi cari: “Ai miei figli e a Daniela. Non voglio cadere negli stessi errori, non posso scappare, devo trovare una soluzione.”

Osvaldo rappresenta una figura nota nel mondo del calcio italiano e internazionale. Infatti, oltre ad aver vestito le maglie dei grandi club italiani, è stato convocato diverse volte in Nazionale. Nel settembre 2012, con la doppietta nella gara di qualificazione al Mondiale 2014 contro la Bulgaria, diventa il primo oriundo a segnare in maglia azzurra dopo José Altafini, a distanza di cinquant’anni. A causa dei suoi comportamenti sopra le righe, non venne convocato per i Mondiali 2014 in Brasile. Dopo il ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2020, Osvaldo ha intrapreso la carriera di cantante, con lo pseudonimo ‘Dani’. Nel 2019 ha partecipato come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ in coppia con Veera Kinnunen – con la quale ha avuto una storia -, arrivando in finale e piazzandosi terzo.