John Cena nudo agli Oscar 2024: ecco il motivo (ma le foto del backstage mostrano il trucco)

Roma, 11 marzo 2024 – Con gli Oscar 2024 va in archivio anche il primo nudo (quasi?) integrale nella storia della notte degli Academy. O per lo meno il primo nudo programmato. L’attore e wrestler John Cena appare a sorpresa sul palco del Dolby Theatre totalmente svestito, con il suo fisico statuario in bella evidenza e solo la busta con il nome del vincitore della categoria ‘Migliori costumi’ a coprire le parti intime. “Potete immaginare un uomo che passa nudo per il palco stasera? Non sarebbe folle?”, azzarda il conduttore Jimmy Kimmel prima dell’ingresso del wrestler. Che – tra i brusii della platea – esordisce con una battuta: "Non credo di poterla aprire”, dice l’ex stella della Wwe riferendosi alla grande busta beige. E commenta: "Ragazzi, io non lotto nudo, lotto con gli shorts".

"Gli shorts sono peggio che da nudi", ironizza il conduttore. "Non bisogna fare battute sul corpo maschile”, risponde a tono l'attore e wrestler professionista prima che Kimmel consegni la statuetta a ‘Povere Creature’. Il motivo del siparietto è presto detto: la scenetta doveva essere una ripresa-omaggio di quando nel 1974 uno streaker sbucò svestito sul palco alle spalle di David Niven che stava per annunciare il premio a Elizabeth Taylor.

Ma secondo Business Insider John Cena non era in realtà totalmente nudo. Foto del backstage mostrano come l’attore indossasse una sorta di indumento protettivo color carne. Così, nel caso di uno sfortunato incidente sul palco e conseguente caduta della busta, le sue parti intime non sarebbero state trasmesse in diretta tv in tutto il mondo. Cena ha partecipato agli Oscar grazie al cameo in Barbie. Come ha raccontato lo stesso attore in un intervista, i suoi agenti gli avevano sconsigliato di accettare la parte nel film uscito dalla notte degli Oscar con zero titoli, nonostante le otto nomination. E fu proprio Cena a voler partecipare a tutti costi al progetto di Greta Gerwig, dove appare brevemente come ‘Ken Tritone’. Intuizione evidentemente vincente, visto che lo ha portato fino al palco del Dolby Theatre. Da protagonista, verrebbe da dire, più che con un cameo.