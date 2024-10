Organic Flows. Le opere di Greta Affanni in mostra a Milano

La galleria Maurizio Nobile ospita fino al 9 novembre nella sua sede milanese l’esposizione Organic Flows, mostra personale dell’artista Greta Affanni (nella foto una delle opere). Venti opere, tra dipinti e disegni, narrano la poetica della giovane artista toscana, da tempo trapiantata a Bologna, dove vive e lavora. Poetica incentrata in particolare sulle relazioni tra natura e segno.

Natura come oggetto di contemplazione distensiva e nostalgica, ma anche come paura e rifiuto del mondo, sia esso animale o umano. Segno concepito come tentativo di mantenimento del contatto e del conflitto; ma anche come memoria futura, come tracciato di qualcosa che deve ancora avvenire, sia in senso positivo che negativo, come catastrofe o ricostruzione immaginaria.

Le opere di Affanni sono flussi organici (Organic Flows), espressione di una natura potente, che si manifesta ai nostri occhi senza alcuna imposizione o vincolo di espansione e diventano dichiarazioni del proprio ’Io’ ritratto in forma anonima e astratta, mentre la sigla che le accompagna testimonia questo ritrarre sé stessa tramite il dato botanico.