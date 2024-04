Omar Galliani e la Sibilla nei luoghi del terremoto

Un viaggio tra arte e turismo nei territori della provincia di Ascoli Piceno dove ancora si vedono i segni del sisma del 2016. Per la mostra ’L’eco della Sibilla’ a cura di Stefano Papetti, a Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno, l’Associazione culturale Zoomart presenta il progetto digitale ’Omar Galliani Ambasciatore del Piceno’, un viaggio intrapreso dall’artista nell’estate del 2023 per far scoprire le bellezze culturali del territorio.

I visitatori della mostra possono scaricare gratis l’app Sinapsi sul proprio smartphone e inquadrando i QR-code posizionati nelle diverse sale dell’esposizione possono ripercorrere le varie tappe del viaggio di Galliani nel Piceno, da Pretare (Arquata del Tronto, in foto sotto) al Lago di Gerosa, dalla chiesa di Sant’Emidio alle Grotte a Castignano (Offida), dalla chiesa di Santa Maria della Rocca al borgo di Monteprandone.