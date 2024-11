L’olio notte, a cosa serve e come si usa nella routine serale

L’olio viso è un prodotto di bellezza che non dovrebbe mai mancare nella propria trousse durante i mesi freddi. Si tratta di un prodotto versatile e rigenerante che si inserisce con facilità in ogni beauty routine. Questo prezioso alleato, infatti, offre alla pelle un’idratazione profonda, lasciandola tonica, rimpolpata, luminosa e visibilmente riposata. Molti hanno ancora qualche dubbio sull’opportunità di usare un olio viso, temendo che sia troppo pesante e untuoso o, ancora, favorisca imperfezioni. Tuttavia, queste preoccupazioni sono infondate: un olio formulato correttamente idrata senza occludere i pori, donando morbidezza e tonicità.

Formule specifiche

Gli oli viso sono spesso miscele sinergiche di ingredienti naturali ed efficaci: lavanda, melograno, jojoba, argan, semi di girasole e molti altri. Alcuni contengono anche principi attivi come retinolo e vitamina E, noti per le loro proprietà rigeneranti. In base alle caratteristiche specifiche della propria pelle, poi, si possono tenere in considerazione alcune indicazioni di massima. Per la pelle sensibile, vanno bene gli oli a base di camomilla e lavanda, delicati sulla pelle e lenitivi. Nel caso di pelle secca, gli oli di cocco e argan sono noti per alleviare problemi cutanei come secchezza e desquamazione, aiutando anche in presenza di eczema. Per la pelle matura, l’olio di oliva e quello di rosa canina sono particolarmente ricchi di nutrienti e possono contribuire a contrastare e prevenire i segni dell’invecchiamento precoce. Chi ha la pelle grassa e con tendenza acneica potrebbe sperimentare le proprietà antimicrobiche dell’olio di jojoba e tea tree, che aiutano a controllare e ridurre i batteri che causano l’acne. Per la pelle mista, infine, potrebbe rivelarsi utile un olio come quello di marula: estratto dall’omonima pianta africana, è leggero e a rapido assorbimento.

Rituale notturno

Il momento ideale per applicare questo prodotto è poco prima di coricarsi. Durante la notte, infatti, mentre dormiamo, la pelle, soggetta a un aumento della traspirazione e alla vasodilatazione, si rigenera in profondità. Grazie alle sue proprietà, l’olio viso supporta la barriera cutanea, contrastando gli effetti di stress esterni come sbalzi di temperatura, inquinamento e raggi UV. La sua applicazione è semplice e piacevole: bastano 3-5 gocce, in base al tipo di pelle, da massaggiare delicatamente. Scaldarlo tra le mani prima dell’uso, poi, ne potenzia l’effetto rilassante.

Differenze con crema notte e siero

Gli oli, dal momento che sono emollienti, agiscono trattenendo l’idratazione e sono ideali come passaggio conclusivo della skincare serale. Le creme, invece, sono delle emulsioni con una fase oleosa e una acquosa, perfette come base per il make-up. Un’altra differenza da considerare è quella tra olio viso e siero: quest’ultimo penetra in profondità grazie alla sua base acquosa, ma deve essere poi “sigillato” con un olio o una crema per prevenire la rapida evaporazione dei suoi principi attivi.