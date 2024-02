Occhiali e dintorni. Il meglio a Milano

Edizione 52 di ’Mido’, il salone di tutto quanto fa occhiali alla Fiera Milano Rho da domani a lunedì. In vetrina 1.200 espositori con il meglio dell’eyewear per sole e vista e i colossi del settore che hanno la produzione quasi tutti in Italia. Mido – sostenuta dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE Agenzia – rappresenta l’intera filiera e per questo arriveranno a Rho espositori da 50 paesi e visitatori da 130 nazioni. Le tendenze. Tornano i modelli storici come da Ray-Ban marchio nel portafoglio di Essilorluxottica che rilanciano un modello anni Sessanta di ispirazione intellettuale come il Clubmaster da vista e per il sole il mitico Aviator 3025 con le lenti a goccia.

Il Gruppo produce anche per Ferrari, Giorgio Armani Eyewear, Emporio Armani Eyewear, Oackley, Persol, Versace Eywear, Vogue, Arnette. Per vestire lo sguardo scende nell’agone anche lo stilista e imprenditore tedesco Philipp Plein che sarà domani al Mido nel suo stand, con il produttore De Rigo, e che ha scattato con Mattia Guolo una campagna sexy con la bella Madalina Ghenea (foto sopra). In pista anche il Gruppo Marcolin che produce gli occhiali per marchi come Max Mara, Max & Co, Tod’s, Tom Ford, Pucci, Adidas, Guess, Zegna, GCDS.

E.D.