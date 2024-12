Nuove fragranze presentate a Milano. Profumi preziosi per lui e lei

Sette misteriose formulazioni per lui e per lei. L’impresa bolognese Maison Casati ha presentato in anteprima esclusiva al museo Bagatti Valsecchi di Milano – che ospita la ricercata boutique Art e Parfums – la preview della nuova collezione di estratti di profumo.

Le ultime creazioni – fa sapere il brand di lusso – sono legate all’intenzione di "opere d’arte che svelano nettari preziosi e seducono i sensi, raccontando per immagini, metafore delle sensazioni che si provano allo sprigionarci dell’originale sillage".

Sempre in linea con la volontà di essere in dialogo con l’arte contemporanea, di coltivarla, Maison Casati è promotrice di un nuovo Rinascimento green. Il marchio ha scelto il leone come simbolo del logo. Leone che evoca il felino del Palazzo Venier che fu dimora della marchesa Casati, fonte infinita di ispirazione della Maison, che amava definirsi "Opera d’arte vivente".

Le fragranze di Casati sono particolarmente indicate a chi predilige profumi esclusivi, detti di nicchia. Profumi realizzati con le essenze e gli oli più ricercati di altissima qualità. I brand che realizzano questi profumi sono veri e propri artisti, con maestri profumieri che hanno alle spalle tantissimi anni di ricerca e di sperimentazione per realizzare fragranze, non sono solo di altissima qualità, ma in grado di emozionare chi li porta e le persone intorno.

