Novità Netflix:. Squid Game 2

L’atteso Squid Game con la seconda stagione arriverà entro la fine dell’anno su Netflix. La piattaforma streaming ha dato notizia delle novità del 2024 tra film e serie tv in uscita nel corso dell’anno: oltre a Squid Game 2 (nella foto) anche Rebel Moon - Parte 2: la sfregiatrice, mentre Eddie Murphy tornerà in Beverly Hills Cop IV e Jennifer Lopez tenterà di salvare l’umanità in Atlas. Inoltre, nuove stagioni di Emily in Paris, Bridgerton 3 (Parte 1: 16 maggio; Parte 2: 13 giugno) e The Diploma. Tra le novità italiane, la serie su Gianna Nannini, diretta da Cinzia Th Torrini e interpretata da Letizia Toni, dal titolo Sei nell’anima (dal 2 maggio).