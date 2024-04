Non è mai troppo tardi per ricordare Manzi. Nel centenario un inedito e i romanzi introvabili Alberto Manzi, celebre maestro televisivo degli anni '60 con "Non è mai troppo tardi", sarà omaggiato per il centenario della nascita con la riedizione dei suoi libri per ragazzi, incluso un inedito, presentati alla Bologna Children’s Book Fair.