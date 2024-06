Lady Diana, la richiesta particolare di Nicki Minaj in suo ricordo

Di recente si è parlato della cantante Nicki Minaj per il suo arresto in Olanda, accusata di trasporto di droghe leggere. Ciò che è accaduto ha costretto la nota rapper a cancellare una tappa del suo tour in Inghilterra, a pagare una multa salata e a scusarsi pubblicamente ai suoi fan. Tuttavia, non è stato l’unico episodio per cui Minaj è finita sotto i riflettori, e non per la sua musica.

L’omaggio

Quando la cantante è riuscita a riprendere il tour e a un concerto a Birmingham, ha interrotto lo spettacolo, tra lo stupore del pubblico, per rendere omaggio a Lady Diana. Tra i fan, infatti, c’era un gruppo che proveniva dal Galles. Minaj lo ha saputo, ha imitato l’accento britannico e ha detto che il Galles le ricorda sempre una sua cara amica che non è più in vita: Lady Diana Spencer, principessa del Galles. Minaj ha quindi chiesto agli spettatori di osservare un minuto di silenzio in onore di Diana.

Le reazioni

Nicki Minaj e la dedica a Lady Diana hanno suscitato una notevole discussione sui social media, mettendo in luce quanto, ancora oggi, la sua figura iconica continui ad affascinare e a commuovere molte persone nel mondo, più e meno famose. L’omaggio della rapper è stato immediatamente immortalato dalle webcam dei cellulari dei fan presenti che lo hanno condiviso sui social media, tra cui TikTok. Le reazioni generate da quei contenuti sono state di vario tipo: alcuni hanno apprezzato il tributo della rapper, altri, invece, hanno espresso dubbi sulla veridicità delle sue parole, domandandosi che tipo di rapporto ci potesse essere davvero tra l’artista e la principessa del Galles.

Il legame

Quando Diana è morta, nello schianto fatale sotto il Pont de L’Alma a Parigi, nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997, Minaj era un’adolescente di appena 14 anni. Le due non ebbero modo di conoscersi personalmente, dunque non ci fu nessun incontro tra loro. Anche per questo alcuni follower si sono mostrati scettici di fronte al tributo della cantante alla principessa. È anche vero, però, che nel 2023 Minaj ha collaborato al remix della canzone ‘Princess Diana’ della collega Ice Spice. Il brano ha avuto un grande successo, scalando rapidamente le classifiche di Billboard. Nella canzone, le due artiste si paragonano a Lady Di, soprattutto per il costante inseguimento da parte dei paparazzi, con l’impatto negativo sul proprio benessere e sulla sfera privata.

Anni fa, inoltre, la cantante fu fotografata con Louis Spencer, nipote di Diana – in quanto uno dei figli del fratello della Spencer, Charles, e della sua ex moglie Victoria Aitken – e futuro erede della residenza di Althorp, dove la principessa è sepolta.