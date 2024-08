Cos’è la neuro glow, la skincare olistica che fa impazzire i social

Roma, 12 agosto 2024 – Negli ultimi anni, l’attenzione al benessere interiore è diventata sempre più centrale. È una tendenza che si manifesta attraverso l'adozione di nuove abitudini e discipline che abbracciano la cura sia fisica che mentale, secondo un approccio olistico alla bellezza. Ciò significa che, così come si ha una maggiore consapevolezza nell'alimentazione, altrettanta cura viene posta nella scelta di cosmetici che migliorano sia l'aspetto esteriore che il benessere interiore. Un esempio di ciò è la neuro glow, una forma olistica di skincare di gran moda di questi tempi sui social. E le aziende e i punti vendita fisici si adeguano, proponendo offerte in linea con l’interesse crescente dei consumatori.

Come le dive

Sono diverse le celebrities che, in base a quanto da loro dichiarato e ad alcune indiscrezioni trapelate, amano le pratiche della neuro glow. Una delle più ferventi sostenitrici dello star system è Gwyneth Paltrow, famosa per il suo approccio olistico alla bellezza e al benessere anche attraverso Goop, il suo marchio di bellezza e lifestyle a cui è associato un sito online. Ricorrono a riti di bellezza che mirano a rafforzare la connessione tra mente e corpo, oltre che a contrastare i segni del tempo in modo naturale, anche Jessica Alba, Alicia Keys, Miranda Kerr ed Elle Macpherson.

Cos’è la neuro glow

Secondo il rapporto sulle tendenze globali della bellezza e della cura personale per il 2024 della società di ricerca Mintel, "il prossimo capitolo del benessere sarà la bellezza mente-corpo, dove il benessere mentale e l'aspetto fisico sono interconnessi". Anche da queste considerazioni è nata l’espressione neuro glow, che deriva dalla neurocosmesi, una branca della cosmetica incentrata sulla correlazione tra pelle, corpo, mente, con diverse formule cosmetiche che possono agire su tutti questi aspetti.

In un simile contesto, dunque, sono utilizzati prodotti che interagiscono chimicamente con il cervello, promuovendo benessere cutaneo e interiore. Nella neuro glow le basi della neurocosmesi sono arricchite da esperienze sensoriali uniche, come l’aromaterapia e i mantra positivi, favorendo calma e benessere interiore e mantenendo la pelle sana e bella, all’insegna dell’innovazione hi tech, dell’inclusività e della personalizzazione.

Ingredienti naturali

La neuro glow punta sulla connessione tra pelle e sistema nervoso, proponendo prodotti che contengono principi attivi in grado di interagire chimicamente con il cervello, stimolando sensazioni di benessere e relax a tutto tondo.

Nelle preparazioni cosmetiche utilizzate in questo ambito, accanto a ingredienti naturali come l’olio di jojoba e il burro di karité, altamente nutrienti, e l’estratto di camomilla, lenitivo e rinfrescante, sono altrettanto fondamentali gli oli essenziali. Profumi e aromi come lavanda, rosmarino e bergamotto non solo migliorano la salute della pelle ma agiscono anche sul sistema nervoso, infondendo calma, energia o coraggio a seconda dell’olio utilizzato.

Principi attivi

Spesso le formulazioni usate nella neuro glow includono i cosiddetti peptidi biomimetici: si tratta di composti innovativi che hanno la capacità di modulare l’attività dei neurotrasmettitori, rilassando i muscoli facciali, riducendo le rughe e migliorando l’aspetto della pelle. Inoltre, favoriscono uno stato di rilassamento generale. Non mancano nemmeno principi attivi come quelli estratti da piante usate nella medicina ayurvedica indiana quali ashwagandha (conosciuto anche come il ginseng indiano) e tulsi (basilico sacro): dalle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e detossificanti, stimolano la pelle e allo stesso tempo hanno un effetto riposante, aiutando a contrastare stress e tensioni.

Altri elementi

Chi segue la filosofia della neuro glow spesso ripete dei mantra, ovvero delle affermazioni positive, mentre applica i prodotti su viso e corpo: sempre nell’ambito della tendenza in analisi, quelle frasi sono considerate utili per rafforzare la connessione mente-corpo e promuovere un senso di benessere interiore. Con la neuro glow, inoltre, la routine di bellezza è trasformata in un rituale di benessere quotidiano con piccole esperienze sensoriali come massaggi facciali realizzati con rulli di giada o pietre gua sha, che stimolano alcuni punti chiave del volto, come quelli su fronte, guance, mascella e collo, favorendo il microcircolo e migliorando il flusso energetico.